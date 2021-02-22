Güngördü: Açılacak her bir işyeri belediyenin ciddi denetimi altında olacak

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, kapanma döneminde açık olan işyerlerinde denetimlerin sürdüğünü ayrıca ihtiyaçlı vatandaşlara yardım paketleri dağıtıldığını ifade ederek, Girne Belediye meclisinin ise tüm belediye kiracılaırnın ocak şubat ayı kira bedellerinden muaf tutulması ve evkaf iyilik gönüllülerinin İyilik mutfağı projesine destek verilmesi yönünde kararlar ürettiğini aktardı.

Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nin aşılama çalışmaları; Leymosun Kültür Evi’nin de PCR testleri için Sağlık bakanlığına verildiğini kaydeden Güngördü, bu iki merkezde 15 günde yaklaşık bin 800 kişinin aşılandığını ve 6112 PCR testi yapıldığını anlattı. Kısmi açılma nedeniyle Cumartesi –Pazar günleri PCR testlerinde yoğunluk yaşandığını kaydeden Güngördü, hafta sonu bin 500 pcr testi yapıldığını söyledi. Bulaş riskinin düşürülmesi ve vakaların kısa sürede tespiti için test sayısının artırılmasının büyük önem taşıdığını, aşılamanın ivedilikle toplum geneline yayılmasının elzem olduğunu kaydeden Güngördü, devletin KKTC’de en azından bütün yetişkin bireyleri aşılayacak bir poltiika geliştirmesi gerektiğini ifade etti.

Nidai Güngördü, kısmi açılma süreciyle birlikte açılacak her bir işyerinin belediyenin ciddi denetimi altında olacağını da kaydetti. Ocak ayında 800, Şubat ayında ise 400 işyerinin denetlendiğini 16 işyerinin mühürlendiğini söyleyen Güngördü, amaçlarının ceza kesmek değil, kurallara uyulasını sağlamak olduğunu belirtti. İşyeri sahiplerinin de vatandaşların da maske mesafe hijyen ve diğer tüm kurallara daha fazla uyması gerektiğine dikkat çeken Güngördü, hastalıktan korunmakta en büyük görevin vatandaşa düştüğünü söyledi.