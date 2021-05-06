  • BIST 1.428
  • Altın 484,019
  • Dolar 8,2895
  • Euro 9,9935
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKA45'i yerel 64 pozitif vaka...En çok vaka Girne'de...

Güngördü: “İş sağlığı ve güvenliği insan hayatına verilen değerdir”

» »
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, iş sağlığı ve güvenliğinin çalışma hayatının temel yapı taşlarından biri olduğunu işaret etti
Güngördü: “İş sağlığı ve güvenliği insan hayatına verilen değerdir”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, iş sağlığı ve güvenliğinin çalışma hayatının temel yapı taşlarından biri olduğuna işaret ederek, “İş sağlığı ve güvenliği insan hayatına verilen değerdir.  Gelişmiş ülkeler, insana ve çalışana değer vererek ekonomik büyümesini sağlamaktadır. Burada öncelikli amaç, insana yakışır çalışma ve yaşama şartlarını oluşturmaktır” dedi.

Güngördü, 4-10 Mayıs “İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası” dolayısıyla yayımladığı mesajda, salgın günlerinde insana ve çalışana gerekli güvenlik ve sağlık ekipmanları ile destek verilmesi gerektiğine işaret ederek, Girne Belediyesi’nin tüm meslek grubunda bulunan çalışanların yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına rağmen sağlıklı çalışmaları için gerekli tedbirleri alarak kentte hizmet sürdürdüğünü kaydetti.

Güngördü mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İş yerlerinde önce insan, önce sağlık, önce iş güvenliği anlayışı ile hareket ederek, Girne Belediyesi bünyesinde de “İş Sağlığı ve Güvenliği” bilincinin yerleştirilmesi ve sürdürülebilir olması adına bu seneki “Toplu İş Sözleşmesi” kapsamında gerekli revizyonlar yapılarak, “İş sağlığı ve Güvenliği Yasa ve Tüzüklerinin” layıkıyla uygulanabilir olması adına, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmenliği oluşturulması konusunda çalışmalar başlatılmıştır.

İşçi sağlığı ve güvenliği için; çalışmalarımızı gerek verdiğimiz eğitimler gerek risk değerlendirilmesinde tespit edilen risklerin giderilmesine ilişkin çalışmalar ve periyodik kontrol, ölçüm ve testlerle bir bütünsellik içinde yürütüyoruz. Bizler de Belediye olarak  çalışanlarımıza tüm imkanları sağlamayı ilke edindik. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası dolayısıyla başta Girne Belediyesi işçilerimiz olmak üzere tüm işçilere sağlıklı ve güvenli bir yaşam diliyorum.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Üst Koordinasyon Kurulu toplandı06 Mayıs 2021 Perşembe 16:51
  • Dayanışma Evi 10. yıldönümü dolayısıyla bir basın bildirisi yayınladı06 Mayıs 2021 Perşembe 15:52
  • Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Tamamlandı06 Mayıs 2021 Perşembe 15:38
  • Yiyecek Ve İçecek İşletmelerinin Riayet Etmesi Gereken Önlemler06 Mayıs 2021 Perşembe 15:25
  • Çakıcı:Tatar'ın yanıtları uluslararası hukuka uygun değildir06 Mayıs 2021 Perşembe 15:21
  • Hanehalkı Bütçe Anketi Alan Uygulaması 1 Temmuz- 30 Haziran Tarihleri Arasında Yapılacak06 Mayıs 2021 Perşembe 15:20
  • Girne Bölgesinde Elektrik Kesintisi06 Mayıs 2021 Perşembe 15:15
  • Telekomünikasyon Dairesi’nden Abonelere Çağrı06 Mayıs 2021 Perşembe 15:13
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Başsavcı Sarper Altıncık ve Yargıç Mehmet Türker’i kabul etti06 Mayıs 2021 Perşembe 14:51
  • Mecliste Güncel Konuşmalarla; Çalışma Yaşamı, Sağlık, Eğitimdeki Sorunlar Da Gündeme Taşındı06 Mayıs 2021 Perşembe 14:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti