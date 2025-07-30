Günün en güzel haberi... üç donör, üç hastaya umut oldu

Kemal Saraçoğlu Vakfı aracılığıyla kök hücre bağışında bulunan üç donör, üç hastaya umut oldu. Vakıf, gönüllü bağışçı sayısının artmasını hedefliyor.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı aracılığıyla Dünya İlik Bankası’na kayıt yaptıran Kamuran Avkan, Fadıl Korkmaz ve Ali Yılmaz, kök hücre bağışında bulunarak üç ayrı hastaya yaşama şansı sundu.

Vakfın açıklamasına göre, doku uyumu sağlanan hastalar için kök hücre bağışında bulunan donörler, bu sürecin sanıldığı kadar zorlayıcı olmadığını vurgulayarak, “Korkulacak bir şey yok, herkes hayat kurtarabilir” mesajı verdi.

104 GÖNÜLLÜ KIBRISLI TÜRK HASTALARA UMUT OLDU

Kemal Saraçoğlu Vakfı, uygun kriterleri taşıyan herkesi gönüllü donör olmaya davet ederek, bugüne kadar 104 Kıbrıslı Türk’ün tamamen gönüllü olarak bağış yaptığını ve birçok hastanın bu sayede hayata tutunduğunu duyurdu.

Vakfın Koordinatör Yardımcısı Suzan Gürel, donör olmanın eşsiz bir fırsat olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“2000 yılından bu yana Karaiskakio Vakfı ile iş birliği içinde, 18-45 yaş arası, KKTC Kimlik Kartı sahibi ve daha önce örnek vermemiş sağlıklı bireylerden kan veya tükürük örnekleri alarak Dünya İlik Bankası’na kayıt yapıyoruz. Kaçımız hayattayken bir insana yeniden yaşama şansı verebiliyoruz? Bu imkânı değerlendirip bağış yapan herkese minnettarız.”

Kök hücre donörü olmak isteyenler ne yapmalı?

18-45 yaş aralığında olmak

KKTC kimlik kartına sahip olmak Sağlıklı birey olmak

Sağlıklı birey olmak Daha önce kök hücre örneği vermemiş olmak

Gönüllü olmak isteyenler, Kemal Saraçoğlu Vakfı ile iletişime geçerek detaylı bilgi alabilir.