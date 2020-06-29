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Gürcafer: “Ülke sorunlarını ‘tatilimiz bitince çözeriz’ mi diyeceksiniz?”

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Gürcafer: “Ülke sorunlarını ‘tatilimiz bitince çözeriz’ mi diyeceksiniz?”
Gürcafer: “Ülke sorunlarını ‘tatilimiz bitince çözeriz’ mi diyeceksiniz?”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, halkın Meclis’e en çok ihtiyaç duyduğu dönemde Meclis’in tatile girmesinin halkla alay etmek olduğunu vurguladı.

Olağan dışı bir dönem yaşandığını kaydeden Gürcafer, ülkede yasama ve denetim faaliyetlerinin devam etmesinin önemine vurgu yaptı.

Meclis’in tatil edilmedinde hem iktidar hem de muhalefeti sorumlu tutan Gürcafer, “Siz tatil yaparken ekonomi dibe vurabilir, on binlerce insanımız işsiz kalabilir... Tatilden sonra çözeriz mi diyeceksiniz?” diye sordu.

Vekilleri ‘mevzuatın arkasına saklanmakla suçlayan Gürcafer, “Her krizde aynı mazaretle karşılaşıyoruz. Mevzuat... Peki, mevzuatı değiştirmemeniz için sizi tutan mı var? Hem iktidar hem muhalefet bu konuda aynı fikirdeyse ve yine de olmuyorsa samimi değilsiniz demektir” dedi.

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