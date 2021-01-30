Gürcafer:''Vergi vermeyen iş insanları da var işe gitmeden maaş çeken memurlar da var''

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, bu ülkede çok kısa süre içerisinde büyük kazançlar elde etmiş, vergi ödememiş iş insanları olduğunu, işe gitmeden maaş çeken kamu çalışanları bulunduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, bu ülkede çok kısa süre içerisinde büyük kazançlar elde etmiş, vergi ödememiş iş insanları olduğunu, işe gitmeden maaş çeken kamu çalışanları bulunduğunu kaydetti. Gürcafer, bunlara karşı mücadele vermenin hem sendikaların hem de ekonomik örgütlerin görevi olduğunu söyledi.

Cafer Gürcafer, “Bu mücadelede sapla samanı karıştırmak yalnızca ve yalnızca ülkeye esas zarar veren popülizme hizmet eder. Özellikle bu dönemde sap ile samanı karıştırmamak çok önemlidir” diyerek aydınlığa çıkabilmek için dayanışma içerisinde olmanın önemine dikkat çekti.

KTİMB Başkanı Gürcafer, “kapanma nedeniyle iş yapamayacak özel sektör çalışanlarına kaynak yaratmak için kamu maaşlarından kesinti yapılsın” diyen Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ali Başman’a yönelik eleştirilere yanıt verdi.

Gürcafer,“Başman ailesi bu ülkede yıllardır vergisini ödeyerek, yüzlerce insanımıza iş imkanı yaratarak ülke gelişimine katkı koyan, nerden gelip nere gittiği belli olan bir ailedir. Belli ki sapla saman yine karişmiştir” dedi.