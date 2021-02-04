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Gürkut:Binlerce kişinin bekleyeceği kuyrukların acısını da 7-14 gün sonra yaşarız!

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Gürkut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hükümetin çalışan vatandaşlara PCR zorunluğu getirmesinin ardından PCR yapılan merkezlerde oluşan insan yoğunluğu nedeniyle isyan etti.
Gürkut:Binlerce kişinin bekleyeceği kuyrukların acısını da 7-14 gün sonra yaşarız!

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Başkanı Özlem Gürkut,  sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hükümetin çalışan vatandaşlara PCR zorunluğu getirmesinin ardından PCR yapılan merkezlerde yaşanan yoğunluk nedeniyle tepki gösterdi:

Hangisini yazayım?

Bir koltuktan oturup ha bire hükümler vermekle bitmiyor ki!

Onbinlerce kişi 1 gün içinde PCR yapacak.

Peki PCR merkezleri artırıldı mı?

Test kapasitemiz artırıldı mı?

PCR noktalarına personel, kit, malzeme desteği ve organizasyonu yapıldı mı?

HAYIR...

Binlerce kişinin saatlerce bekleyeceği kuyrukların acısını da 7-14 gün sonra yaşarız!

İnsanlara da yazık, çalışanlara da, topluma da.

Bu mudur 1 yıldır yaptığınız planlama, hazırlık, yönetim?

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