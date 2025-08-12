Güröz: Hükümetle uzlaşmadık, grevimiz devam ediyor!

Koop-Sen Yönetim Kurulları adına açıklama yapan Başkan Mehmetali Güröz, bazı haber sitelerinde yer alan “maaşların hayat pahalılığı eklenerek yarın ödeneceği ve uzlaşı sağlandığı” yönündeki haberleri yalanladı.

Güröz, sendikaya muhataplar tarafından herhangi bir toplantı çağrısı veya konuyla ilgili bildirim yapılmadığını belirterek, “Grevimiz yarın Başbakanlık önünde devam edecektir” dedi.

Koop-Sen Başkanı Mehmetali Güröz, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nın Koop emekçilerine yönelik yaptığı “maaşlar ödeniyor” açıklamasının ardından Kıbrıs Postası’na yaptığı açıklamada, “Bizimle konuşan olmadı, uzlaşmadık. Grevimiz devam ediyor” dedi.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, 12 gündür maaş ödemelerindeki gecikmeye neden olan sorunun giderildiğini, Zirai Levazım, Koop Süt ve Binboğa Yem Fabrikası çalışanlarının hayat pahalılığı yansıtılmış maaşlarının yarın hesaplara yatırılacağını duyurmuştu.