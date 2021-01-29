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Guterres: Tarafların gelecekleri konusunda varacakları ortak noktaya açığım

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Guterres Mart başında tarafları bir araya getirecek
Guterres: Tarafların gelecekleri konusunda varacakları ortak noktaya açığım

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıslı taraflarla garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’yi mart başında bir araya getirmek istediğini söyledi.

BM Genel Sekreteri, Güvenlik Konseyi’nden aldığı yetkinin iki toplumlu, iki bölgeli çözüm için olduğunu belirterek tarafların anlaşması durumunda yeni fikirlere açık olduğunun altını çizdi.

Guterres, BM Genel Merkezi’nde düzenlediği 2021’in ilk basın toplantısında, gündemi değerlendirdi.

Euronew’de yer alan haberde Kıbrıslı tarafları ne zaman bir araya getireceği ve Ersin Tatar’ın “Kendi devletimizin tanınmasını hak ediyoruz” şeklindeki açıklamasına ilişkin bir gazetecinin sorusuna Guterres, şöyle yanıt verdi:

“Niyetim, mart başında Kıbrıs’taki iki toplum ve garantör ülkeler Tükiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık’ı bir araya getirmek. Ön koşulsuz gayri resmi bir toplantı olmasına karar verdik. Tarafların, geleceği nasıl gördüklerini dürüstçe tartışma şansı var. BM Güvenlik Konseyi’nden müzakereler konusunda aldığım bir yetki var ve bu metot iki toplumlu, iki kesimli bir çözüm sunuyor ama bu durum tarafların pozisyonlarını sunmasına engel değil. Taraflar müzakerelerin kapsamını genişletme konusunda anlaşırsa, ben her zaman Güvenlik Konseyi’ne gitmeye hazırım. İlk aşama tarafları bir araya getirmek, onları dinlemek ve görüşmelerin sonucuna bakmak. Aldığım yetkiye bağlı kalmam demek; herkesi dinlemeye, tarafların gelecekleri konusunda varacakları ortak noktaya açık olmadığım anlamına gelmiyor.”

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