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Guterres’ten Liderlere Diyalog Çağrısı: Çözüm İçin Güven İnşa Edilmeli

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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres, bugün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum lider Nikos Hristodulidis ile resmi olmayan bir akşam yemeği gerçekleştirdi.
Guterres’ten Liderlere Diyalog Çağrısı: Çözüm İçin Güven İnşa Edilmeli

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres, bugün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum lider Nikos Hristodulidis ile resmi olmayan bir akşam yemeği gerçekleştirdi.

Toplantıda, Genel Sekreter, Kıbrıs konusundaki Kişisel Temsilcisi María Angela Holguín Cuéllar’ın Temmuz ayında sunduğu son raporu hatırlattı.

Guterres, Kişisel Temsilci Cuellar’ın iki lider, siyasi aktörler, adadaki sivil toplum, garantör güçler ve uluslararası toplumla olan çabalarına rağmen, liderler arasında ortak bir zemin bulamamanın üzüntüsünü dile getirdi.

Genel Sekreter, liderlere, pozisyonları arasındaki uçurumu kapatmak ve bir çözüm yolunda ilerlemek için güveni yeniden inşa etmeleri gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, liderler, Genel Sekreter’in himayesinde, ilerleme yolunu tartışmak üzere yakın gelecekte daha geniş bir formatta resmi olmayan bir toplantı yapma konusunda anlaştı.

İki lider, yeni geçiş noktalarının açılması olasılığını değerlendirmek için Kıbrıs’ta bir araya gelme konusunda da mutabık kaldı.

Guterres, Birleşmiş Milletler’in Kıbrıs meselesinin barışçıl bir çözümüne olan kararlı bağlılığını, tüm taraflar ve gelecek nesiller için vurguladı.

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