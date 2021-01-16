Güzellik Merkezi direktörü Covid pozitif!

Gayem Beauty Studio direktörü Gaye Arıcı sosyal medya hesabından Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Detay Özel-Mehmet Can

Arıcı'nın açıklaması şu şekilde:

Dün Güzelyurt Yakın Doğu dispanserinde yaptırdığım covid_19 test sonucum bugün sabah saatlerinde pozitif çıkmıştır..ben aklımda olan temaslılarımı sağlık bakanlığına bildirdim...benimle 9 ocak 2021'den itibaren temas edip de aranmayan kişiler lütfen testlerini yapıp kendini izole etsin..Gayem beauty studio tedavim bittikten sonra tekrar hizmete geçecektir...bu durum herkesin başına gelebilecek bir durum...ben hijyen kurallarına uyarak bu virüsü bulaştım... dedikodu yapmak yerine steril olup birbirinizle mesafeli olun... dualarınızı eksik etmeyin