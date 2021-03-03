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Güzellik ve Saç Hizmetleri sektörleri taahhütname ile açılıyor

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Sağlık Bakanlığı ve Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Güzellik ve Saç Hizmetleri alanında faaliyetlerine başlayacak olan sektörlerin pandemi kuralları çerçevesinde taahhütname imzalayarak faaliyetlerine başlamalarında mutabık kaldı.
Güzellik ve Saç Hizmetleri sektörleri taahhütname ile açılıyor

Sağlık Bakanlığı ve Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Güzellik ve Saç Hizmetleri alanında faaliyetlerine başlayacak olan sektörlerin pandemi kuralları çerçevesinde taahhütname imzalayarak faaliyetlerine başlamalarında mutabık kaldı.

Faaliyete başlayacak ilgili sektörün bugün saat 14.00 itibariyle sadece temizlik gibi hazırlıklarının yapılması için iş yerlerinin açılmasına da izin verildi. Sağlık Bakanlığı, berber, kuaför ,dövmeciler ve güzellik salonu işletmelerinin hangi kurallar çerçevesinde faaliyetlerine başlayacaklarını ve taahhütnamede yer alan maddeleri de duyurdu.

Berber, kuaför, dövmeciler ve güzellik salonu işletmelerinin hangi kurallar çerçevesinde faaliyetlerine başlayacakları, taahhütnamede yer alan maddeler şu şekilde:

  • İş yerine gelen müşterinin adı soyadı ve telefon numarasının kaydedilmesi ve müşterilerin randevu ile kabul edilmesi 
  • Müşterilerin birer koltuk arayla oturması ve işlem yapılan koltuk sayısı kadar müşteri kabul edilmesi 
  • İş yerine maskesiz kimsenin alınmaması
  • İş yerinde tek kullanımlık havlular bulundurulması ve müşterilerin girişte el antiseptiği kullanması 
  • Müşteriye sadece su servisi yapılması, içeride gazete, dergi vb şeyler bulundurulmaması
  • Her müşteri için tek kullanımlık malzeme sağlanması,  fon makinesinin düşük hızda kullanılması
  • İş yeri içerisinde sosyal mesafenin korunması
  • Hasta olan personelin çalıştırılmaması
  • Personelin işlem yapılan koltuk sayısı kadar çalıştırılması
  • Personelin tümünün maske takması ve sıkça değiştirilmesi
  • Müşteri ile 1 metreden yakın ve 15 dakikadan uzun temasIı olan personelin yüz koruyucusu (siperlik) kullanması 
  • Personelin hijyen kurallarına harfiyen riayet etmesi, dinlenme alanlarında sosyal mesafenin korunması ve yemek yenilen esnada aynı anda birden fazla kişinin olmaması
  • İş yerinde günlük temizlik yapılması
  • Sık dokunulan yüzeylerin temizliğine dikkat edilip su ve deterjanla temizlik sonrası 5 litrelik suya yarım çay bardağı çamaşır suyu kullanılıp ilave temizlik yapması
  • Çalışma tezgâhları ile ekipmanların düzenli olarak %70’lik alkol ile dezenfekte edilmesi
  • Temizlik yapan personelin maske ve eldiven kullanması ve iş yerinin kullanılan tüm odalarının sık sık  havalandırılması 
  • Aksine davranışın yasal mevzuat uyarınca suç olduğunu, 45/2018 sayılı yasanın 36(2) maddesi tahtında 22000 TL’ye kadar para cezası ve 1 yıla kadar hapislik cezasının uygulandığının bilinmesi ve işbu belgeyi okuyup anladıktan sonra imzalanarak beyan ve taahhüt edilmesi. 
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