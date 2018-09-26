Güzelyurt Belediyesi Oryantasyon Günlerinde Öğrencilere İkramlarda Bulundu

2018-2019 yeni öğretim yılının başlamasıyla Güzelyurt Belediye sınırları içerisinde bulunan Üniversiteler oryantasyon günleri organize etti.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kalkanlı Kampüsü ile Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi, yeni kayıt yaptıran öğrencilere yönelik kenti tanıtmak amacıyla dün oryantasyon günü düzenledi. Her iki üniversite kendi okul rehberleri eşliğinde öğrencilere resmi kuruluşları ve çarşı merkezini tanıttı.

Güzelyurt Belediyesi de öğrencilerin ziyaretlerini tamamlamasının ardından Kapalı Çarşı meydanında hellim, çörek, lokma gibi Kıbrıs’a özgü yiyecekler ikram etti. Üniversitelerin oryantasyon günlerine her yıl katılarak katkı koyan Güzelyurt Belediyesi öğrencilerin kenti tanıması ve ihtiyaçlarını karşılaması amacı ile çeşitli broşürler dağıttı.