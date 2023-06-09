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Güzelyurt Belediyesi’nden Duyuru

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Güzelyurt Belediyesi’nden Duyuru
Güzelyurt Belediyesi’nden Duyuru

Güzelyurt Belediyesi 12,13 ve 14 Haziran 2023 tarihlerinde 3 gün boyunca Mevlevi, Şahinler ve Serhatköy’de su kesintisi yapılacağını duyurdu.

Bu bölgedeki kırsal kesim arsalarında yapılacak yeni su bağlantı çalışmalarının yapılacak olmasından dolayı 12 Haziran 2023 Pazartesi tarihinden itibaren söz konusu bölgelere su verilemeyecek.

Güzelyurt Belediyesi Mevlevi, Şahinler ve Serhatköy’deki vatandaşların süreç içerisinde suyu tasarruflu kullanması çağrısı yaptı.

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