Güzelyurt Meslek Lisesi Tarım Bölümü Öğrencilerine Eğitim Alanlarında Kullanabilmeleri İçin Tohumluk Patates Bağışlandı.

‘’Geleceğimize Umut Ekelim’’ Sloganı Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği tarafından 27 Aralık 2019 tarihinde Güzelyurt Meslek Lisesi Tarım Bölümü öğrencilerine bağışladıkları bağ-bahçe tip traktörün hibe etkinliğinde kullanılarak, tarım sektörüne gönül vermiş gençlerin bu yönde eğitim almalarına dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacı ile geniş bir vizyon penceresi olarak kullanılmıştır.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Kıbrıs adası üzerinde Türk çiftçilerinin 1943 yılından itibaren hakkını korumakla yükümlü misyon üstlenmiş, aynı zamanda gelişen ve değişen dünya şartlarına da ayak uydurmayı Dünya Çiftçiler Birliği’ne üye olarak gerçekleştirmiştir. Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği geleceğimiz olan gençlerimizin eğitimlerine katkı koyarak onların geleceğe umutla bakmasını sağlamak en temel görevleri arasında bilmiş ve bu yönde çalışma sürdürmeyi başlatmıştır.

‘Geleceğimize Umut Ekelim’ sloganıyla gerçekleştirilen Traktör Hibe Etkinliği projesinde Güzelyurt Meslek Lisesi Tarım bölümü ile oluşan gönül bağı sonrasında, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği ve Güzelyurt Meslek Lisesi Tarım bölümü çalışmalarına devam etmektedir. Bu bağlamda Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği öncülüğünde Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği ve Toprak Ürünleri Kurumu İşbirliğinde ‘’Geleceğimize Umut Ekelim’’ Sloganı Altında Güzelyurt Meslek Lisesi Tarım Bölümü öğrencilerine eğitim alanlarında kullanıp öğrencilerin döner sermayelerine katkıda bulundular.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Başkanı Hüseyin Ç.KELLE ayrıca öğrencilere hibe bağışlamanın bir meziyet olmadığını, amaçlarının tarıma gönül veren, gönül verecek olan ve aynı zamanda tarım bölümü öğrencilerimizi motive ederek ‘Geleceğe Umut Ekelim’ sloganıyla geleceğe emin adımlarla yürümelerine küçük bir katkı sağlamak olduğunu belirtti. Ayrıca Genel Başkan Hüseyin Ç. KELLE çocuklarımızdan miras aldığımız topraklarımıza sahip çıkmanın yolunun ancak bu ve buna benzer çalışmalardan geçtiğini de işaret etti.