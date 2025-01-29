Güzelyurt ve Gemikonağı’nda Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Polis ekiplerinin Güzelyurt ve Gemikonağı’nda gerçekleştirdiği operasyonlarda, hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirilirken, 40 ve 23 yaşındaki iki kişi tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Güzelyurt ve Gemikonağı’nda polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, iki kişi tutuklandı.

28 Ocak 2025 tarihinde saat 18.00 sıralarında, Güzelyurt Ardahan Sokak’ta devriye gezen polis ekibi, park halindeki bir araçta şüpheli hareketler sergileyen Y.D. (40) üzerinde ve araçta arama yaptı. Yapılan aramada, içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğu düşünülen bir adet sigara izmariti bulundu ve emare olarak alındı. Y.D. olay yerinde tutuklandı.

Aynı gün saat 21.00’de ise polis ekipleri, Gemikonağı’nda G.Y. (23) isimli şahsın ikametgahında yaptığı aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve bir öğütücü tespit etti. Ele geçirilen maddeler emare olarak alınırken, G.Y. de gözaltına alındı.

Her iki olayla ilgili soruşturma sürüyor