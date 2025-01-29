  • BIST 10133.56
  • Altın 3172.548
  • Dolar 35.7675
  • Euro 37.2221
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKABM: Gazze için gereken yardım amaçlı üretilmiş çadır dünyada yok

Güzelyurt ve Gemikonağı’nda Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

» »
Polis ekiplerinin Güzelyurt ve Gemikonağı’nda gerçekleştirdiği operasyonlarda, hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirilirken, 40 ve 23 yaşındaki iki kişi tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.
Güzelyurt ve Gemikonağı’nda Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Güzelyurt ve Gemikonağı’nda polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, iki kişi tutuklandı.

28 Ocak 2025 tarihinde saat 18.00 sıralarında, Güzelyurt Ardahan Sokak’ta devriye gezen polis ekibi, park halindeki bir araçta şüpheli hareketler sergileyen Y.D. (40) üzerinde ve araçta arama yaptı. Yapılan aramada, içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğu düşünülen bir adet sigara izmariti bulundu ve emare olarak alındı. Y.D. olay yerinde tutuklandı.

Aynı gün saat 21.00’de ise polis ekipleri, Gemikonağı’nda G.Y. (23) isimli şahsın ikametgahında yaptığı aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve bir öğütücü tespit etti. Ele geçirilen maddeler emare olarak alınırken, G.Y. de gözaltına alındı.

Her iki olayla ilgili soruşturma sürüyor

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Bostancı’da Ani Ölüm: 66 Yaşındaki Zemyem Bozkurt Hayatını Kaybetti10 Kasım 2024 Pazar 11:57
  • Tahsin Mertekçi vefatının 7’nci yıl dönümünde anıldı02 Kasım 2024 Cumartesi 16:20
  • Güzelyurt’ta 65 Yaşındaki Niyazi Akşit Yaşamını Yitirdi19 Ekim 2024 Cumartesi 09:48
  • Güzelyurt'ta Alkolün Yol Açtığı Şiddet Olayı: İki Kişi Tutuklandı13 Eylül 2024 Cuma 13:31
  • Kanunsuz Avlanma Operasyonu09 Eylül 2024 Pazartesi 13:57
  • Sadrazamköy tatbikat bölgesinde 20 Eylül’e kadar ateşli tatbikat yapılacak04 Eylül 2024 Çarşamba 09:08
  • Sadrazamköy tatbikat bölgesinde 20 Eylül’e kadar ateşli tatbikat yapılacak02 Eylül 2024 Pazartesi 15:20
  • “İşçiler aç yaşıyor, yeterli gıdaya ulaşamıyor”31 Ağustos 2024 Cumartesi 20:35
  • Güzelyurt’taki narenciye işçileriyle ilgili iddiaların bakanlık tarafından soruşturulduğu açıklandı29 Ağustos 2024 Perşembe 09:39
  • İnsan Hakları Platformu: Güzelyurt’ta insan ticareti mağduru 100 kişi polise başvurdu28 Ağustos 2024 Çarşamba 19:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti