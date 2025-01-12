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Güzelyurt ve Lefke’de yarın elektrik kesintisi

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Yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle Güzelyurt ve Lefke’de bazı bölgelere yarın 10.00-12.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
Güzelyurt ve Lefke’de yarın elektrik kesintisi

Yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle Güzelyurt ve Lefke’de bazı bölgelere yarın 10.00-12.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, elektrik kesintisinden şu bölgeler etkilenecek:

“Güzelyurt Açık Pazar, Güzelyurt Festival Alanı, Güzelyurt Çevre Yolu, Güzelyurt Mevlevi Anayolu, Güzelyurt Çarşı – Güzelyurt, Kumköy Anayolu, Yayla (Kumköy), Yayla I. ve II. Etap Kırsal Kesim arsaları, Kumköy Su Motorları, Güzelyurt Belediyesi Arıtma Tesisi, Lefke Avrupa Üniversitesi Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Veteriner Dairesi, Tarım Dairesi Bölgesi, Güzelyurt Akçay Yolu, Güzelyurt Bostancı Yolu, Akçay, Zümrütköy, Yukarı Bostancı, Bostancı Sınır Kapısı, Aşağı Bostancı, Güzelyurt-Bostancı yolu ve bölgedeki su motorları, Güneşköy, Aydınköy, Aydınköy’ün kuzeyi, Aydınköy-Gaziveren Yolu, Gaziveren, Gaziveren Su Motorları, Gaziveren Futbol Sahası bölgesi ve Doğancı Kavşağı, Mümtaz Rest., Gaziveren Tepe Mah., Afrodit Sitesi, Seagirt Sitesi, Livadya Rest., Çiftlikevi Rest., Gaziveren’in bir kısmı ve bölgedeki tesis ve su motorları, Gülkent Yurtları, Kıbrıs Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Güzelyurt Sanayi, Terminal Bölgesi, Güneşköy Su Motorları, Eroza Tatil Köyü civarı, Lefke Gemikonağı Yolu, LAÜ ve civarı, Lefke, Lefke Karadağ, Lefke Sosyal Konutlar Bölgesi, Aplıç, Çamlıköy, Taşköy, Yukarı Cengizköy, Yeşilyurt ve bölgedeki su motorları, Doğancı ve bölgedeki su motorları, Taşpınar ve bölgedeki tesis ve su motorları, Fikri Orakçıoğlu Koruluğu ve civarı, Aşağı Cengizköy, Yeşilyurt Sosyal Konutlar, Cengiz Topel Hastanesi ve civarı, Denizli, Gemikonağı, Bağlıköy, Yedidalga, Ömerli, Bademliköy, Günebakan, Yeşilırmak, Yeşilırmak sınır kapısı ve bölgedeki su motorları”

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