  • BIST 5.193,57
  • Altın 1193.528
  • Dolar 18.9912
  • Euro 20.2123
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

Güzelyurt’ta atık su ile sulanan enginarda hasat dönemine gelindi

» »
Güzelyurt’ta kurulan, Kuzey Kıbrıs’ta arıtılmış atık su ile sulanan ilk enginar deneme parselindeki enginarlar hasat dönemine girdi.
Güzelyurt’ta atık su ile sulanan enginarda hasat dönemine gelindi

Güzelyurt’ta kurulan, Kuzey Kıbrıs’ta arıtılmış atık su ile sulanan ilk enginar deneme parselindeki enginarlar hasat dönemine girdi. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz parselde incelemelerde bulundu.

Güzelyurt Belediyesi ile Türkiye’den Efeler Belediyesinin ortak yürüttüğü enginar projesi, 3 yeni enginar türünün denenmesi, enginar bahçesinin Güzelyurt Atık Su Arıtma Tesisinden çıkan su ile sulanması, enginarın konservesinin yapılması ve kadına iş fırsatı yaratılması adımlarından oluşuyor.

Bakan Dursun Oğuz’a inceleme ziyaretinden Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar eşlik etti.

Bakan Oğuz enginar deneme parseli inceleme esnasında basına yaptığı açıklamada, enginarın KKTC’nin ihracat ürünlerinden olduğunu ve bu gibi açılımların ülkenin yeni pazarlar bulunması açısından elini güçlendirdiğini ifade etti.

Projenin kadın istihdamını arttırma amacı da olmasının projeye ayrı bir önem kattığını ifade eden Oğuz, enginarın işlenecek olmasının projenin diğer bir artısı olduğunu ifade etti.

Enginarın çok su isteyen bir bitki olduğunu ifade eden Oğuz, Güzelyurt Atık Su Tesisisin ülkede örnek bir tesis olduğunu, projede arıtılmış atık suyun kullanılmasının örnek bir uygulama olduğunu kaydetti.

Gazimağusa Atık Su Arıtma Tesisinden çıkan suyun da tarımsal faaliyetlere yönlendirilmesi gerektiğini kaydeden Oğuz, atık suyun enginar yanında kaba yem üretiminde de kullanılabileceğinin altını çizdi. Oğuz, Lefkoşa Türk Belediyesinin de arıtılmış atık suların tarımda kullanımı konusunda çalışma başlattığını ifade etti.

Güzelyurt bölgesinin hem iklim hem de toprak açısından tarımsal açıdan verimli bir bölge olduğunu kaydeden Oğuz, Hal Yasası ile kurulması öngörülen hallerden birinin de Güzelyurt’ta olmasının girdi maliyetlerinin düşürülmesi açısından önemli olduğunu kaydetti.

 

Özçınar: Atık suyun yeniden kullanılması açısından değerli bir çalışma

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar projenin bir ayağının biyolojik arıtmadan geçen atık suyun tarımda kullanılması olduğunu, atık su tesisinden çıkan su ile bazı narenciye, zeytin ve nar bahçesini suladıklarını, arıtılmış atık su ile sulanacak incir bahçesi de kuracaklarını ifade etti.

Mahmut Özçınar, suyun tahlil yapılarak ve denetimli bir şekilde kullanıldığını ifade etti.

Tüm dünyada tatlı su kaynaklarının günden güne azaldığı bir dönemde, projenin KKTC’de atık suyun yeniden kullanılması açısından değerli bir çalışma olduğunu kaydeden Özçınar, projenin diğer bir ayağının da enginarın kavanozlarda pazarlanması ve yaprağının tıp alanında kullanılması olduğunu ifade etti.

Enginar işletme tesisinin 6 ay içerisinde tamamlanmasını öngördüklerini ifade eden Özçınar, projenin ana kollarından birinin de kadına istihdam yaratmak olduğunu, Efeler Belediyesinde benzer projede hasat ve fabrika çalışanlarının kadınlar olduğunu söyledi.

 

Proje hakkında 

“Efeler'den Güzelyurt’a Uzanan Enginarın Yolcuğu” ismi taşıyan proje Türkiye Belediyeler Birliği tarafından finanse ediliyor.

Enginar parseline verilen su sürekli olarak tahlil ediliyor. Günlük bin 350 ton  atık su arıtma kapasitesine sahip olan “ileri derecede” biyolojik arıtma yapan tesisin kapasitesinin  2 bin 500 tona çıkarılması için çalışmalar devam ediyor.

Yapılan su tahlillerinden arıtılmış suyun azot ve fosfor içeriği bulunduğu ancak tüm değerlerin güvenli seviyede olduğu kaydedildi.

Parsele KKTC için yeni sayılan 3 tür enginar ekildi. Türlerden yeşil kalan Nur  4011 ağacı 13-16 arasında meyve verebiliyor.

 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eski Maden Ticareti Yapan Şahıslar Tutuklandı02 Mart 2023 Perşembe 17:56
  • Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği: Barınak için arazi kiralama süreci usulsüz01 Mart 2023 Çarşamba 23:04
  • Güzelyurt-Lefke ana yolunda trafik akışı yeniden çift şeritten verilmeye başlandı22 Şubat 2023 Çarşamba 18:11
  • Güzelyurt’ta bazı bölgelerde bugün 5 saatlik elektrik kesintisi olacak17 Şubat 2023 Cuma 09:14
  • Güzelyurt bölgesi elektrik kesintisi25 Ocak 2023 Çarşamba 10:20
  • Güzelyurt bölgesi elektrik kesintisi!25 Ocak 2023 Çarşamba 09:20
  • Dikkat! Elektrik kesintisi24 Ocak 2023 Salı 18:18
  • Güzelyurt'ta Hırsızlık!24 Ocak 2023 Salı 16:01
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Güzelyurt bölgesindeki açık pazarı ziyaret etti21 Ocak 2023 Cumartesi 19:54
  • Dikkat! O bölgelerde atış yapılacak...21 Ocak 2023 Cumartesi 10:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti