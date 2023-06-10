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Güzelyurt'ta İki Markette Hırsızlık!

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Güzelyurt'ta İki Markette Hırsızlık!

07.06.2023 tarihinde, Güzelyurt’ta faaliyet gösteren bir süpermarkete müşteri olarak giden R.T.(E-27)’nin, satışa sunulan toplam 1255 TL değerindeki 3 kilo kuzu etini, içecek ve gıda ürününü alıp ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

 

09.06.2023 tarihinde, Güzelyurt’ta faaliyet gösteren bir süpermarkete müşteri olarak giden E.A.(E-25)’nın, satışa sunulan toplam 695.99 TL değerindeki gıda ve kozmetik ürünlerini alıp ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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