Güzelyurt’ta Sarhoşluk Tartışması Kavgaya Dönüştü: Bir Kişi Ciddi Şekilde Darp Edildi

İçkili oldukları tespit edilen iki kişi, bir işyeri çalışanını ciddi şekilde darp edip çevreyi rahatsız ettikleri gerekçesiyle suçüstü tutuklandı.

05 Haziran 2025 tarihinde, saat 03.00 sıralarında Güzelyurt’ta faaliyet gösteren bir işyeri içerisinde meydana gelen olayda, müşteri olarak bulunan A.A. (E-24) ve M.A.Y. (E-31), yüksek miktarda alkol aldıktan sonra tartışmaya başladı.

A.A.’nın 220 miligram, M.A.Y.’nin ise 223 miligram alkollü içki etkisi altında oldukları tespit edildi. Tartışmanın büyümesi üzerine her iki şahıs, işyerinde çalışan D.G.’ye saldırarak vücudunun çeşitli yerlerine vurmak suretiyle ciddi şekilde darp etti.

Olay sırasında yüksek sesle bağırarak çevreyi rahatsız ettikleri de belirlenen şahıslar, suçüstü tutuklandı. Soruşturma devam ediyor