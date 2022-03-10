Hadeyin be siz da!

Deneyimli siyasetçi Serdar Denktaş’ın gündeme dair değerlendirmesi kısa ve öz olarak “HADEYİN BE SİZ DA!!” oldu.

Bir gazete tarafından arandığını dile getiren Denktaş, ilk defa gündeme dair değerlendirme yapmakta zorlandığını ve 32 yıllık siyaseti hayatında bu kadarını görmediğini ifade etti.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Dektaş, “en iyisi dünden beri aklımdan geçeni söylemek. HADEYİN BE SİZ DA!!!” dedi.

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