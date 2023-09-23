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Hafta sonu hava nasıl olacak?

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Hava sıcaklığı güney, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyredecek. Güneydoğu Anadolu'da termometreler 39 dereceye kadar çıkarken, yurdun kuzeydoğu kesimlerinde yağış etkili olacak.
Hafta sonu hava nasıl olacak?

Yapılan son tahminlere göre yağışlı hava, yurdun kuzeydoğu kesimlerinde etkili olacak. Hava sıcaklığı, güneyde yükselirken kuzeyde mevsim normallerinde seyredecek.

Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinde termometreler 39 dereceye kadar çıkacak. Üç büyük ilde yağış beklenmiyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de sıcaklık artacak. 

Yapılan değerlendirmelere göre; Şanlıurfa ve Mardin'de ilçe bazında çok hafif düzeyde toz taşınımı görülebilir.

"İlçe bazlı 38-39 derecelere varan sıcaklıkların görülmesini bekliyoruz"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Kenan Yüksel, yapılan son tahminlere ilişkin şunları kaydetti;

Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinde yağış geçişlerinin görülmesini bekliyoruz. Özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Kars, Ardahan, Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde önümüzdeki günlerde yağış var.

Sıcaklıklar güney, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyredecek. Kuzeydoğu kesimlerde ise mevsim normalleri civarında sıcaklıkların görülmesini bekliyoruz.

Özellikle sıcaklıkların en yüksek olacağı yerler yine Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi. Buralarda da 37 derecelere varan hatta Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ilçe bazlı 38-39 derecelere varan sıcaklıkların görülmesini bekliyoruz.

Ankara'da 26 derece olan mevsim normalleri sıcaklığının hafta sonunda 31 dereceye kadar ulaşmasını bekliyoruz. İstanbul'da 27 derece olan mevsim normalleri 32 dereceye kadar yükselecek. İzmir'de ise mevsim normalleri olan 27-28 dereceler 32 derece olacak.

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