Hakan Ataöv'ün ismi Bakanlık Toplantı Salonuna verildi...

Turizm ve Çevre Bakanlığı’nda çeşitli toplantılara ev sahipliği yapan ve bakanlığın en büyük salonu konumunda olan toplantı salonuna, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun kararı ile 2019 yılında hayatını kaybeden Turizm Planlama Dairesi eski müdürü Hakan Ataöv’ün adı verildi.

Bu amaçla yapılan etkinliğe Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun yanı sıra, Turizm Planlama Dairesi personeli ve bakanlık personeli katıldı.

Merhum Hakan Ataöv’ün ailesinin, Bakanlığa gönderdiği açıklama ise açılış öncesi iş arkadaşları tarafından okundu.

Hakan Ataöv’ün ailesinin gönderdiği mesajda “Ailemizin gurur kaynağı, pek değerli varlığımız Hakan Ataöv’ün zamansız ve ani kaybetmenin acısı ilk günkü kadar çok derin. Onun mesleğini yaptığı, her gününün geçtiği koridorlarda yürümek bizim için dayanılmaz bir acı olduğundan, ayrıca doktorumuzun da katılmamamız konusundaki görüşleri sonucunda açılışa katılamayacağımızı, bizleri mazur görmenizi ve ailemizi sayın bakanımız Fikri Ataoğlu’nun temsil etmesini saygılarımızla arz ederiz.

Gurur kaynağımız Hakan Ataöv isminin yıllarca mesleğini tüm azim ve fedakarlıkla sürdürdüğü Bakanlık toplantı salonuna verilmesine memnuniyetimizi belirtir, konu hakkında karar veren herkese teşekkür ederiz” denildi.

ATAOĞLU: “ATAÖV’ÜN KATKILARI HIÇBIR ZAMAN UNUTULAMAZ”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise yaptığı konuşmada: “Uzun yıllar birlikte çalıştığımız arkadaşımız kardeşimiz Hakan Ataöv ile uzun zaman gece gündüz demeden hep birlikte çalıştık. Katkıları hiçbir zaman unutulamaz. Göreve tekrar geldiğimde onun adını yaşatmak adına böylesi bir karar almak istedik. Hakan Ataöv isminin unutulmaması ve hep yaşatılması için Turizm Bakanlığı büyük salonunun adını ölümsüzleştirdik. Ben kendisine tanrıdan rahmet ailesine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun.”

Merhum Hakan Ataöv’ün adının verildiği toplantı salonunun içerisine de adının ve özgeçmişinin yazılı olduğu bir de pano asıldı.