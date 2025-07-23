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Hakan Dinçyürek: İlaç stoklarımız yeterli seviyede

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Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, “İlaç stoklarımız yeterli seviyede” açıklamasında bulundu.
Hakan Dinçyürek: İlaç stoklarımız yeterli seviyede

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, İlaç ve Eczacılık Dairesi ana deposunda yaptığı açıklamada, ilaç stoklarının yeterli seviyede olduğunu belirtti.

“İlaçları yerinde tek tek kontrol ettik. Gördüğünüz gibi Ecza Deposu’nda bütün raflarda, neredeyse tüm kalem ilaçlarda yeterli düzeyde stok vardır.” diyen Dinçyürek, bu yıl elden alınan ihaleler hariç iki büyük ihaleye çıkıldığını ifade etti.

Bakan Dinçyürek, “İlk olarak hızlı tedarik için onkoloji, İmmünoterapi ve MS hastalarını ilgilendiren ilaçlar için hızlı alım ihalesine çıktık. Bunların an itibariyle teslim edilmeyeni yoktur. Dolayısıyla stoklarda onkoloji ilaçlarından veya MS ilaçlarından bir eksiğimiz yoktur.” dedi.

İkinci büyük ihalenin diğer tüm ilaçlarla ilgili olduğunu belirten Dinçyürek, “Bu her yıl yaklaşık 1200 kalem ve üzerinde tedarik ettiğimiz ilaçları kapsıyor. Bunların son teslim tarihi 21 Temmuz’du. Yaklaşık 10 firma, 174 kalem ilacı teslim etmesi gereken tarihte teslim edemedi. Ancak bu 174 kalemin önemli bir kısmı zaten önceden stoklarımızda mevcuttu. Yeni ihalede bunların önemli bir kısmı teslim edilmemiş olsa da önemli bir kısmı stoklarımızda bulunuyor.” ifadelerini kullandı.

Firmalarla iletişim halinde olduklarını söyleyen Dinçyürek, “Bugün de tırlarca ilaç bir iki gün geç dahi olsa teslim edildi. Hafta başında diğer eksik ilaçların teslim edileceği yönünde bilgiler var. Dolayısıyla 1200 kalem ilacın neredeyse tamamının stoklarımızda mevcut olduğu bilgisi ortadadır. Kanıtı da raflardadır.” dedi.

 

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