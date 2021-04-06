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HAKSEN'den tam gün grev kararı!

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Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), Hükümetin almış olduğu “Hayat pahalılığı ödeneğinin 4 ay süreyle dondurulması” kararına karşın örgütlü olduğu iş yerlerinde tam gün grev kararı aldı.
HAKSEN'den tam gün grev kararı!

HAKSEN Örgütlü Olduğu İş Yerlerinde Tam Gün Greve Gidiyor

 

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), Hükümetin almış olduğu “Hayat pahalılığı ödeneğinin 4 ay süreyle dondurulması” kararına karşın örgütlü olduğu iş yerlerinde tam gün grev kararı aldı.

 

Bugün sabah saaterinde hükümetin kararını mahkemeye taşıyan sendikanın, akşam saatlerinde toplanan Yönetim Kurulu toplantısından tam gün grev kararı çıktı. Karara göre 8 Nisan 2021 Perşembe günü (08:00-17:30 saatleri arasında) HAKSEN örgütlü olduğu iş yerlerinde tam gün grev gerçekleştirecek.


Yönetim Kurulu toplantısı sonrası HAKSEN yetkilileri, “Bakanlar Kurulu’nun kamuda Hayat Pahalılığı’nın durdurulmasına yönelik almış olduğu haksız ve hukuksuz karara karşı grevdeyiz. Alınan bu emek düşmanı karara karşı Anayasa Mahkemesi’nde açmış bulunduğumuz iptal davasının yanında, söz konusu kararı protesto etmek için 8 Nisan 2021 Perşembe günü (08:00-17:30 saatleri arasında) üyelerimize karşı sorumluluğumuzu yerine getirip, örgütlü bulunduğumuz tüm bölge ve işyerlerinde tam gün greve gidiyoruz” açıklamasında bulundu.

 

Sendikadan yapılan açıklamada, “Emeği ucuzlatanlara, hayatı bize daha da pahalı kılanlara karşı sesimizi örgütlü bir şekilde duyurmak için sokakta olacağız” ifadelerine yer verildi.

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