Halk Cumhurbaşkanı Akıncı'ya güveniyor mu?

Şubat 2017 anketinde halkın seçime katılım oranı %62,8’lerde kalırken Kıbrıs konusunda bir referandum olması durumunda halkın %89,2’si sandığa gideceğini belirtti.

Kıbrıs Türk halkı Kıbrıs konusunda bir referandum olursa çok büyük oranda sandığa gidecek. Sandığa gideceklere nasıl oy kullanırsınız sorulduğunda ise halkın %46,8’i EVET, %27,2’si HAYIR oyu kullanacağını belirtirken bir referandum olursa sandığa giderim diyenlerden %26’sı ise kararsızım/cevap yok seçeneğini tercih etti.

AKINCI’YA HALK GÜVENİYOR

Yapılan kamuoyu yoklamasında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya güven de hayli yüksek çıktı. 2178 kişi ile yüz yüze yapılan ŞUBAT 2017 anketine göre Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya çok güveniyorum ve güveniyorum diyenlerin oranı %64,2 olurken az güveniyorum ve güvenmiyorum diyenlerin oranı %20,2’de kaldı, ankete katılanların %15,6’sı ise fikrim yok /cevap yok seçeneğini tercih etti.

AKINCI’YA EN YAKIN PARTİLER…

Kamuoyu yoklamasında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın görüşlerine en yakın olan siyasi partiler de soruldu buna göre TDP %28,5, CTP %27,2, HP %10,2 UBP %8,1, DP %6,5,TKPYG %4,2, BKP %0,9, olurken %14,4 ise fikrim yok /cevap yok seçeneğini tercih etti.

Erken Seçim konusunun sıkça konuşulmaya başlaması ile anket şirketleri sahaya inip halkın nabzını tuttu. DETAY Gazetesi 2178 kişi ile yüz yüze yapılan ŞUBAT 2017 anketini açıklıyor.

Kıbrıs Türk halkı garantilere nasıl bakıyor? Halk tek başına iktidar mı, koalisyon mu istiyor? Detay Gazetesi ŞUBAT 2017 anketini açıklıyor.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya halk güveniyor mu? Kıbrıs Türk halkı nasıl bir çözüm istiyor? Kıbrıs Türk halkı garantilere nasıl bakıyor? Cumhurbaşkanının görüşlerine en yakın olan siyasi parti hangisi? Kıbrıslı Türk halkı en çok hangi kurumlara güven duyuyor? Kıbrıs Türk halkı UBP-DP hükümetini başarılı buluyor mu? Halk tek başına iktidar mı, koalisyon mu istiyor?

Taner ULUTAŞ

Bu Pazar bir seçim olsa halkın sadece %62,8’i sandığa gidecek. Siyasete, siyasetçilere ve parlamento ile hükümete güven ise çok düşmüş durumda. Sandığa katılım bir referandum olması durumunda ise çok yüksek seviyelere çıkıyor.

REFERANDUM OLURSA SANDIĞA GİDERİZ

Şubat 2017 anketinde halkın seçime katılım oranı %62,8’lerde kalırken Kıbrıs konusunda bir referandum olması durumunda halkın %89,2’si sandığa gideceğini belirtti.

Kıbrıs Türk halkı Kıbrıs konusunda bir referandum olursa çok büyük oranda sandığa gidecek. Sandığa gideceklere nasıl oy kullanırsınız sorulduğunda ise halkın %46,8’i EVET, %27,2’si HAYIR oyu kullanacağını belirtirken bir referandum olursa sandığa giderim diyenlerden %26’sı ise kararsızım/cevap yok seçeneğini tercih etti.

Anket sonuçlarına göre olası bir Kıbrıs referandumda en yüksek evet oyunu kullanacak seçmen TDP ve CTP’den çıkarken en yüksek hayır oyu ise HP ve UBP’lilerde çıktı.

CUMHURBAŞKANI AKINCI’YA HALK GÜVENİYOR MU?

Yapılan kamuoyu yoklamasında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya güven de hayli yüksek çıktı. 2178 kişi ile yüz yüze yapılan ŞUBAT 2017 anketine göre Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya çok güveniyorum ve Güveniyorum diyenlerin oranı %64,2’i olurken az güveniyorum ve güvenmiyorum diyenlerin oranı %20,2’de kaldı, ankete katılanların %15,6’sı ise fikrim yok /cevap yok seçeneğini tercih etti.

CUMHURBAŞKANI’NIN GÖRÜŞLERİNE EN YAKIN OLAN SİYASİ PARTİ HANGİSİ?

Kamuoyu yoklamasında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın görüşlerine en yakın olan siyasi partiler de soruldu buna göre TDP %28,5, CTP %27,2, HP %10,2 UBP %8,1, DP %6,5, TKPYG %4,2, BKP %0,9 olurken %14,4 ise fikrim yok /cevap yok seçeneğini tercih etti.

KIBRIS SORUNU 4. SIRADA

2178 kişi ile yüz yüze yapılan ŞUBAT 2017 anketine göre halkımızı etkileyen en önemli 3 sorun sorulduğunda Kıbrıs sorunu 4. Önem sırasında çıktı.

Ankete göre halkın en önemli sorunu %22,2 ile işsizlik olurken, %19,5 ile ekonomi ,%13,1 ile sağlık hizmetleri ve %11,2 ile Kıbrıs Sorunu oldu.