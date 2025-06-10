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Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı

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Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında ihaleye fesat karıştırmak suçlamasıyla yakalama kararı çıkarıldı.
Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında ihaleye fesat karıştırmak suçlamasıyla yakalama kararı çıkarıldı. Konuya ilişkin olarak ilk açıklamayı sosyal medya hesabından yapan Mahiroğlu, "Yanlışlara itiraz edip, yolsuzluklarla mücadele etmenin bir bedeli var. Ne yapılmak istendiğinin farkındayım" dedi.

Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında ihaleye fesat karıştırmak suçlamasıyla yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilen Aziz İhsan Aktaş'ın beyanı ve yapılan araştırma kapsamında Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldığını duyurdu.

Mahiroğlu ile ilgili, İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliğince "yakalama emri kararı verildiği" bildirildi.

Cafer Mahiroğlu'ndan ilk açıklama:

X sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Mahiroğlu, "Hiç tanımadığım ve hayatımda görmediğim birinin kurgulanmış yalan beyanları ve iftiraları üzerinden suçlanıyorum" dedi. Mahiroğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"Halk TV’yi aldığım günden beri hakkımda atılmadık iftira bırakmadılar.

35 yıldır yurtdışında ikamet ediyorum. Yaptığım işler ortada.

Demek ki, halkın televizyonu Halk TV’nin sahibi olmanın,

Demokrasiyi, hakkı ve hukuku savunmanın,

Yanlışlara itiraz edip, yolsuzluklarla mücadele etmenin bir bedeli var.

Hiç tanımadığım ve hayatımda görmediğim birinin kurgulanmış yalan beyanları ve iftiraları üzerinden suçlanıyorum.

Ne yapılmak istendiğinin farkındayım.

Hakikat yavaş yürür ama mutlaka bir gün yalanı geçer.

İftira sahipleri de yalanlarının altında kalır.

Bu ülkede yargının bağımsız ve adil olduğuna hala güvenmek istiyorum."

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