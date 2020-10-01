Halkın Partisi'nden halka referandumda "Evet" çağrısı

Sorunsuz işleyen bir yargı yapısı halkımız için büyük gereksinimdir.

Halkın Partisi, Yüksek Mahkeme’de yargıç sayısının artırılmasını öngören ve sonuçlanması uzun zaman alan dava dosyaları ile ilgili sorunların giderilmesini sağlayacak Anayasa değişiklini desteklemektedir. Bu amaçla 11 Ekim’de gerçekleştirilecek referandumda Halkın Partisi olarak, oyumuzu “Evet” yönünde kullanacağımızı tüm halkımızla paylaşırız.