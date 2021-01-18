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Halkın Partisi’nin yeni parti meclisi üyeleri belli oldu

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Halkın Partisi hafta sonu yaptığı 2. Olağan Kongresi’nde yeni kadrolarını belirledi. Kudret Özersay’ın yeniden Genel Başkan olduğu kongrede parti meclisi üyeleri de seçildi.
Halkın Partisi’nin yeni parti meclisi üyeleri belli oldu

Halkın Partisi hafta sonu yaptığı 2. Olağan Kongresi’nde yeni kadrolarını belirledi. Kudret Özersay’ın yeniden Genel Başkan olduğu kongrede parti meclisi üyeleri de seçildi.

Yeni parti meclisi üyeleri şöyle:

LEFKOŞA: Yenal Senin, Ayşe Onar, Salih Değirmencioğlu, Buğra Dervişoğlu, Özgül Çırakoğlu, Denis Dinand, Aral Moral, Bengü Ünsal, Ramadan Beysun, Adem Beydola, Ahmet Dağcın, Uğur Çulhaoğlu, Ali Kanlı, Arif Kanlıada, Muzaffer Dönmez, Hasan Akkuş.

GİRNE: Ahmet Tokatlıoğlu, Arda Kalfaoğlu, Çağın Çağatay Karataş, Yusuf Avcıoğlu, Derya Hoca, Cengiz Karataş, Fahrican Sarıoğlu, Zühal Tunalı, Mehmet Çavuşoğlu, Mert Cem Yılmaz.

GAZİMAĞUSA: Ali Zararsız, Batur Sağlamer, Cihan Abi, Duygu Uzun, Ercan Şadan Elçin, Hasan Baybars, Hasan Tosunoğlu, Hüseyin Tabur, İsmail İrfanoğlu, Oğuz Akançay, Özgür Vehit, Süleyman Canatan, Tuğçe Davulcuoğlu.

İSKELE: Emin Onuş, Ersin Şemi, Muhammet Fethullah Erol, Mustafa Dilmaç, Sinan Erhan Gece.

GÜZELYURT: Atilla Ahmet Ertürk, Naim Pınar, Suna Tip, Turgut Alas

LEFKE: Serhat Usanmaz, Teksen Köroğlu.

 

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