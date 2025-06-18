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Hamitköy’de Klima Hırsızlığı: Bir Kişi Tutuklandı

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Bir apartmanın alt kısmında muhafaza edilen beş klima çalındı. Polis, olayla ilgili 63 yaşındaki bir zanlıyı tutukladı.
Hamitköy’de Klima Hırsızlığı: Bir Kişi Tutuklandı

13-15 Haziran 2025 tarihleri arasında, Hamitköy’de bulunan bir apartmanın alt kısmında saklanan, farklı markalara ait 1 adet 18’lik, 1 adet 24’lük ve 3 adet 12’lik toplam 5 klima, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesinin ardından yürütülen ileri soruşturmada, olayla bağlantısı olduğu düşünülen İ.K. (E-63) tespit edilerek tutuklandı.

Polis, hırsızlık olayıyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı

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