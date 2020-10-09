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Hangi aday nerede oy kullanacak?

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KKTC’de Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Anayasa değişikliği halk oylaması için, 11 Cumhurbaşkanı adayının saat kaçta ve nerede oy kullanacağı belli oldu.
Hangi aday nerede oy kullanacak?

KKTC’de Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Anayasa değişikliği halk oylaması için, 11 Cumhurbaşkanı adayının saat kaçta ve nerede oy kullanacağı belli oldu.

TAK muhabirinin derlediği bilgiye göre, UBP adayı Ersin Tatar, Lefkoşa’da Şht. Tuncer İlkokulu’ndaki 140 numaralı sandıkta oy verecek. Tatar, oy kullanacağı sandığa saat 10.00’da gidecek.

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin adayı Tufan Erhürman oyunu Gönyeli İlkokulu’nda kurulacak 65 numaralı sandıkta saat 10.00’da kullanacak.

Yeniden Doğuş Partisi adayı Erhan Arıklı, Lefkoşa’da 9 Eylül İlkokulu’nda 185 numaralı sandıkta saat 10.00’da oy verecek.

Milliyetçi Demokrasi Partisi adayı Fuat Çiner, oyunu kullanmak için saat 11.00’de Lefkoşa’da Atleks Sanverler Ortaokulu’ndaki 128 numaralı sandığa gidecek.

Bağımsız adaylardan Arif Salih Kırdağ, Lefkoşa’da Mahkemeler binası salon 1’deki 124 numaralı sandıkta saat 10.30’da vatandaşlık görevini yapacak.

Ahmet Boran, Haspolat İlkokulu’nda 121 numaralı sandıkta saat 15.00’te oy kullanacak.

Mustafa Ulaş oyunu Alayköy İlkokulu’nda 5 numaralı sandıkta verecek. Ulaş, saat 09.00’da sandık başında olacak.

Alpan Uz, Edremit’te Haseki Restoran’da (eski Olivyum) 81 numaralı sandıkta saat 11.00’de oy kullanacak.

Kudret Özersay, seçim günü sabahı 09.30’da, oyunu Beylerbeyi Anaokulu’ndaki 75 numaralı sandığa atacak.

Mustafa Akıncı, Lefkoşa’da Şht. Ertuğrul İlkokulu’nda kurulacak 223 numaralı sandıkta saat 11.00’de oy verecek.

Serdar Denktaş ise oy kullanmak üzere 09.30’da Gönyeli Belediyesi’ndeki 68 numaralı sandıkta olacak.

Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik de vatandaşlık görevini Şht. Tuncer İlkokulu 138 numaralı sandıkta saat 12.00’de yerine getirecek.

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