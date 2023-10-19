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Hangi Bakanın akrabasının Gümrükteki PUF Bar ürünleri için özel Bakanlar Kurulu kararı ile izin çıkarıldı?

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Hangi Bakanın akrabasının Gümrükteki PUF Bar ürünleri (Buharlı Nikotin Ürünü (Likit Sigara)) için özel Bakanlar Kurulu kararı ile izin çıkarıldı?
Hangi Bakanın akrabasının Gümrükteki PUF Bar ürünleri için özel Bakanlar Kurulu kararı ile izin çıkarıldı?

Hangi Bakanın akrabasının gümrükteki PUF Barfları için özel Bakanlar Kurulu kararı ile izin çıkarıldı?

Son Dakika Haberi: Kime kıyak geçiliyor? Likit Sigaraya izin!

Bakanlar Kurulu, kamuoyunda ‘puff bar’ olarak bilinen, tek kullanımlık elektronik sigara’nın satış ve ithalatındaki yasağı kaldırdı.

Bir çok ülkede ve AB'de bu tür tek kullanımlık likit sigara sağlık çevreleri tarafından çok eleştiriliyor ve bazı yasaklar getiriliyor.

Resmi Gazete’de yer alan kararda “Buharlı Nikotin Ürünü (Likit Sigara) Emirnamesi"ni onaylandı.

Karar şöyle: “Bakanlar Kurulu Dış Ticaret (Düzenleme ve Denetim) Yasasının, 4'üncü, 8'inci, 9'uncu ve 13'üncü maddelerinin verdiği yetkiye dayanarak hazırlanıp ekte sunulan "İthalatı ve İhracatı (Düzenleme ve Denetim) (Değişiklik) Tüzüğü"nü ve 972 2- 1977 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) Yasası'nın 3'üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanarak hazırlanıp ekte sunulan "Buharlı Nikotin Ürünü (Likit Sigara) Emirnamesi"ni onaylayarak Resmi Gazete'de yayımlanmalarına karar verdi.”

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