Harmancı: TDP Genel Başkanlığına aday değilim..

Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP) Mart ya da Nisan ayında kurultaya gideceğini kaydeden Mehmet Harmancı, TDP Genel Başkanlığına aday olmayı düşünmediğini belirtti

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, BRT’de Levent Kutay’ın hazırlayıp sunduğu #burasıönemli programına konuk oldu.

Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP) Mart ya da Nisan ayında kurultaya gideceğini kaydeden Mehmet Harmancı, TDP Genel Başkanlığına aday olmayı düşünmediğini belirtti. “Önceliğim LTB” diyen Harmancı, parti içinde görev verilirse yapmaya hazır olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı seçim döneminde de sık sık gündeme gelen yeni siyasi parti kuracağı yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanlayan Harmancı, “Partimin bir neferi olmaktan gurur duyuyorum” diyerek, farklı arayışlarda olmadığını vurguladı.

“Partimden ne utanırım, ne sıkılırım, ne farklı arayışa girerim” ifadelerini kullanan Harmancı, 1997 yılından beri aynı siyasi hareketin içinde olduğunu anımsattı.