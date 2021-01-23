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Harmancı: Yurttaş olsun veya olmasın 65 yaş üzeri herkesin aşı programına dahil olmasını istiyoruz

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Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin kendisini arayarak 65 yaş üzeri yurttaşlarımızın koronavirüse karşı aşılanması konusunda iş birliği önerdiğini söyledi.
Harmancı: Yurttaş olsun veya olmasın 65 yaş üzeri herkesin aşı programına dahil olmasını istiyoruz

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin kendisini arayarak 65 yaş üzeri yurttaşlarımızın koronavirüse karşı aşılanması konusunda iş birliği önerdiğini söyledi. Yurttaş olsun olmasın şehirde yaşayan 65 yaş üstü inanların aşı programına dahil olabilmesi için uğraşacaklarını söyleyen Harmacı, o güne kadar devlet protokolünün daha da netleşmesi bu programı başarıya ulaştıracaktır dedi

Mehmet Harmancı’nın sosyal medya paylaşımı ise şöyle:

Sağlık bakanımız Sayın Ali Pilli dün arayarak 65 yaş ve üzeri yurttaşlarımız aşılanması konusunda işbirliği yapmak istediklerini dile getirdi. Bunun olumlu bir adım olduğunu yani olması gereken olduğunun ve seve seve işbirliği yapacağımızı belirttim. İkinci etap aşılama öncesinde yarın açıklayacağımız iletişim kanalları vasıtası ile şehirde yaşayan 65 yaş ve üzeri yurttaş olsun veya olmasın herkesin aşı programına dahil olabilmesi için uğraşacağız. Elbette o güne kadar ilgili devlet protokolünün daha da netleşmesi bu programı başarıya ulaşacaktır.

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