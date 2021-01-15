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Harmancı:Bakan yakını,Örgütten ahbapların poz poz aşı yaptırması yerin dibine girilme sebebidir

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Harmancı:Bakan yakını,Örgütten ahbapların poz poz aşı yaptırması yerin dibine girilme sebebidir
Harmancı:Bakan yakını,Örgütten ahbapların poz poz aşı yaptırması yerin dibine girilme sebebidir

LTB Başkanı Harmancı’nın paylaşımı:

“Elbette sembolik ve güven vermesi anlamında Cumhurbaşkanı, Başbakan veya ilgili bakanlarımız aşı olabilir ama dünya kadar risk altında aşı bekleyen sağlık çalışanları varken, eğitimcilerimiz varken, zaruri hizmet olarak adlandırılan ve tüm süreçlerde sahada aktif bir şekilde yer alan belediye emekçileri varken, market elamanları vs dururken, bakan yakını, örgütten ahbapların poz poz aşı yaptırması sıradan demokrasi uzuvlarının çalıştığı bir ülkede utançtan yerin dibine girilme sebebidir. (İstifa filan yazıp komik duruma düşmek istemem) Bu vesile ile başlangıç olarak 10 bin aşı gönderen Türkiye Cumhuriyetine elbette teşekkürler. Koşulsuz ve şartsız destekledikleri bu siyasilerin de Türkiye’den gelen kaynakları ülkede nasıl kullandıklarının küçük demosuna facebookta bizlerle paylaşan tüm 'örgütten' arkadaşlara da selamlar.”

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