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Hasipoğlu: “Adalete Işık Tutacağı…”

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"6 Şubat depreminde kaybettiğimiz Şampiyon Meleklerimizin ve diğer bölgelerde hayatını kaybeden insanlarımızın geride bıraktığı tarifsiz acının yüreklerimizdeki ateşi sönmüş değildir."
Hasipoğlu: “Adalete Işık Tutacağı…”

6 Şubat depreminde kaybettiğimiz Şampiyon Meleklerimizin ve diğer bölgelerde hayatını kaybeden insanlarımızın geride bıraktığı tarifsiz acının yüreklerimizdeki ateşi sönmüş değildir.

ISIAS Davası ile ilgili sürecini, hem mecliste özel komite düzeyinde hem de siyasi parti olarak yakından izlemeye devam edeceğimizi, adaletin tecelli etmesi ve suçluların en ağır cezayı almaları için elimizden gelen desteği vereceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyoruz.

“Adalete Işık Tutuyoruz” sloganıyla 30 Kasım Günü Gazimağusa’da düzenlenecek olan yürüyüşe UBP olarak katılacak ve “Adalete Işık Tutacağı…” Çünkü İSİAS ORTAK DAVAMIZ… #isiasortadavamız
 
OĞUZHAN HASİPOĞLU UBP GENEL SEKRETERİ
GAZİMAĞUSA MİLLETVEKİLİ

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