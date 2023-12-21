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Hasipoğlu: Mütekabiliyet esasıyla Sayın Tatar da Atina'yı ziyaret edebilmeli

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UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Rum Lider Hristodulidis’in Ankara’ya davet tartışmaları ile ilgili konuşarak, "Mütekabiliyet esasıyla Sayın Tatar da Atina'yı ziyaret edebilmeli" dedi.
Hasipoğlu: Mütekabiliyet esasıyla Sayın Tatar da Atina'yı ziyaret edebilmeli

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Türkiye’de yayın yapan Ulusal Kanal’da canlı yayına katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Rusya’ya KKTC’yi tanıma çağrısını yorumlayan Hasipoğlu, çağrının, doğru zamanda atılmış bir adım olduğunu söyledi.

Türk - Yunan diyaloğu ile ilgili de Hasipoğlu, Türkiye”nin tüm ülkelerle sıfır sorun yaşaması bizi mutlu eder, bu anlamda yakınlaşmaya olumlu baktıklarını belirterek, “Türkiye Cumhuriyeti tüm dünya devletleri ile sağlıklı iletişim kurabilen ender ülkelerden biridir. Sonuçta bu yakınlaşma ile Kıbrıs meselesi karıştırılmamalıdır. Kıbrıs meselesi, Türkiye için iki devletlilik üzerine temellidir ve Milli bir davadır. Anavatanımızın diğer sorunları ile “al-ver” diyaloğuna indirgenecek bir mesele değildir.” dedi.


Kıbrıs Türk Halkının iradesinin, egemen eşitliğe dayalı yeni çözüm modeline sahip çıktığını vurgulayan Hasipoğlu, 2021’de Cenevre’ de BM Genel Sekreterine resmen sunulan öneriyle bunun kayıtlara geçtiğini söyledi.

Hasipoğlu, "Bu saatten sonra kimse bizi geçmişte iki bölgeli iki toplumlu federasyon görüşmelerine çağıran BM kararları var deyip, bizi federasyon görüşmeye zorlayamaz. Bunu yeni atanan BM Genel Sekreteri temsilcisi de yapamaz. Zamanında Kıbrıs Türk tarafı federasyon görüşmek istediği için federasyon görüştük ve bu yönde BM kararları çıktı" diye konuştu. 

Hasipoğlu, “Federasyonda ısrar etmek Kıbrıs Türk Halkını çaresizliğe itmektir, Güney Kıbrıs’ın ekmeğine yağ sürmektir. Güney Kıbrıs yönetimini Kıbrıs Türk'ünün onlarla federasyon temeli üzerinden anlaşmaktan başka çaresi yoktur,anlyışına hakim kılmamalıyız. Bu anlayış, muhtabımıza büyük bir konfor alanı yaratır, zaten uzlaşıya niyeti olmayan tarafı daha da uzlaşmaz hale getirir. Biz var olan müktesep hakkımızı, yani Egemenliğimizi talep ediyoruz. Egemen eşitlik tezimize, biliyoruz ki Anavatan Türkiye de sonuna kadar sarsılmaz bir şekilde arkamızda durmaktadır” dedi.

Hasipoğlu, soru üzerine Dolmabahçe’de ağırlıklı olarak KKTC’nin ekonomi, enerji ve Sağlık konularının konuşulduğunu belirttti.

Rum Lider Hristodulidis’in Ankara’ya davet tartışmaları ile ilgili de Hasipoğlu, “Konuyu Rum Tarafı tartıştırıp Kıbrıs”ta tek öznenin kendileri olduğu vurgusunu yapmaya çalışıyor. Muhatabım Türkiye’dir demeye getirmek istiyor. Türkiye zaten bu oyuna gelmez. O zaman Sayın Tatar da Atina’yı ziyaret etsin ve Yünanistan başkanı ile görüşsün. Mütekabiliyet esası bunu gerektirir” dedi.

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