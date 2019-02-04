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Haspolat Çemberi Üst Geçit Hakkında Basın Bildirisi

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Bizler Hayata Dokun Hareketi olarak oluşum içerisine girdiğimiz ilk günden bu yana toplumsal birçok konuda ses vermeye, farkındalık ve kamuoyu yaratmaya çalışıyoruz.
Haspolat Çemberi Üst Geçit Hakkında Basın Bildirisi

Bizler Hayata Dokun Hareketi olarak oluşum içerisine girdiğimiz ilk günden bu yana toplumsal birçok konuda ses vermeye, farkındalık ve kamuoyu yaratmaya çalışıyoruz. İnsanı temeli alan düşüncelerimiz doğrultusunda bir çok konuda basın açıklaması yaptık, bilgilendirmelerde bulunduk ve mücadele gösterdik. Bunların en başında trafik sorunu gelmektedir. Ülkemizin trafik sorunu, toplumumuzun kanayan ve toplumsal mücadele ile çözülmeyi bekleyen bir yarası konumundadır. Her yıl trafikte birçok insanımız canını ve malını kaybediyor, yaralanıyor ya da sakat kalıyor. Bu konuda başta siyasiler olmak üzere, toplumun her kesimi seferberlik içerisinde hareket etmesi gerekmektedir.

Bilindiği üzere, Haspolat çemberinin olduğu bölümde, karşıdan karşıya geçmeye çalışan birçok insanımız yoldan hızlı ve dikkatsiz seyreden birçok sürücü nedeniyle kaza geçirmiş, yaralanmıştır. Bizler insan hayatının bu kadar ucuz olmaması gerektiğini düşünerekten, bu konu ile özel olarak üzerinde durulması gerektiği hususunda bir çok kez, her ortamda mücadelesini verdik. Bu yolda, yayaların karşıdan karşıya güvenli bir şekilde geçmeleri için üst geçit yapılması gerekliliğine vurgu yaptık.  Nitekim oluşan kazalardan sonra, bizim ve toplumun diğer kesimleri tarafından yapılan açıklamalar neticesinde  bu bölgede yayaların karşıdan karşıya güvenli bir şekilde  geçmesi için üst geçit yapılması konusu birçok defa gündeme gelmiştir. Hatırlayacağımız üzere, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Sn. Tolga Atakan Nisan 2019’a kadar buraya bir üst geçit yapılacağının bilgisini kamuoyu ile paylaştı. Bizlerde bu sürecin takipcisi olarak sürekli bu konuda paylaşımlar ve açıklamalar yaptık, Sn. Bakanın açıklamasını gündeme taşıdık. Nitekim Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı ve LTB Belediye Başkanı Sn. Mehmet Harmancı’nın çalışmaları sonucu, burada bir üst geçit yapılması için kazı çalışmalarının başladığı haberini memnuniyetle öğrenmiş bulunmaktayız. Dileğimiz, planlanan en kısa sürede bu üst geçit projesinin sonlandırılması ve topluma kazandırılmasıdır. Üst geçit projesi tamamen tamamlanıp, sonuçlanana kadar sürecin takipçisi olacağımızı tüm kamuoyu ile paylaşıyoruz

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