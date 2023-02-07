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Hatay'da enkaz altında kalan 16 yaşındaki Şevval Deniz 32 saat sonra kurtarıldı

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Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde, Hatay'da yıkılan bir binanın enkazı altında kalan 16 yaşındaki Şevval Deniz 32 saat sonra kurtarıldı.
Hatay'da enkaz altında kalan 16 yaşındaki Şevval Deniz 32 saat sonra kurtarıldı

Pazartesi (6 Ocak) sabaha karşı saat 04.17'de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde ve saat 13.24'te Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay illerinde büyük yıkıma neden oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uluslararası yardımı da içeren dördüncü seviye alarm verdiklerini açıkladı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 gün milli yas ilan edildiğini duyurdu. 6 bini aşkın bina yıkıldı, binlerce insan hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Hatay'da Türkmenbaşı Caddesi'ndeki 5 katlı müftülük binasının çökmesi sonucu lojman bölümünde enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla ekipler çalışmalarına devam ediyor.

Ortam dinlemesinin ardından enkazın altında olduğu belirlenen 16 yaşındaki Şevval Deniz, Kütahya Belediyesine bağlı itfaiye arama kurtarma ekibi tarafından, ilk depremden yaklaşık 22 saat sonra çıkartıldı.

Enkazdan kurtulunca ekiplere sarılıp ağlayan genç kız, hastaneye kaldırıldı.

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