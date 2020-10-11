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Hatay'daki yangın bölgesinde maden projesi yapılacağı ortaya çıktı!

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Bakanlığa sunulan, Hatay Valiliği adına gönderilen resmî yazıda, bölgede maden projesinin uygulanacağı ifade edildi
Hatay'daki yangın bölgesinde maden projesi yapılacağı ortaya çıktı!

Hatay'da yerleşim yerlerini etkileyen yangının bulunduğu bölgede maden projesi yapılacağı ortaya çıktı.
Hatay Valiliği Çevre İl Müdürlüğü tarafından gönderilen 30 Eylül tarihli resmî yazıda bölgede krom madeni projesinin uygulanacağı ifade edildi.

BirGün'den Serbay Mansuroğlu'nun haberine göre, Hatay'ın Belen ilçesi ile İskenderun-Arsuz sınırları arasında çıkan yangının bulunduğu bölgede maden projesi yapılacağı ortaya çıktı.

Hatay Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, köylere gönderdiği 30 Eylül tarihli resmi yazıda 12 Ekim tarihinde Arsuz ilçesine bağlı Hüyük Mahallesinde projeyle ilgili ÇED toplantısı yapılacağını duyurdu.

Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan İskenderun ve Arsuz ilçelerine sıçrayan yangın yerleşim yerlerini de etkiledi.

Yerleşim yerlerini etkileyen yangının bulunduğu bölgede yapılacak maden projesi dikkati çekti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulan, Hatay Valiliği adına gönderilen resmî yazıda bölgede krom madeni projesinin uygulanacağı ifade edildi.

 

Yöre halkına yönelik 12 Ekim Pazartesi günü saat 11.00’da Hüyük Mahallesi köy meydanında projeyle ilgili ÇED (Çevre Etki Değerlendirmesi) toplantısı yapılacağı iletildi. Resmi yazıda, “Hatay ili Arsuz ilçesinde Krommer Madencilik Şirketi tarafından yapılması planlanan Krom Ocağı projesi hakkında ÇED Yönetmeliğinde yer alan ÇED Genel Formatı çerçevesinde hazırlanan ve Bakanlığımıza sunulan dosya ile ilgili ÇED Yönetmeliği gereğince ÇED süreci başlatılmış bulunmaktadır” denildi.

Arsuz ilçesi Hüyük Mahalle Muhtarı “Yaşam alanlarımız maden için yok ediliyor. Hatay’da iki hafta kadar önce güney yamaçları yakıldı. Şimdi kuzey yamaçları. Burada yaşamın yok edilmesini kabul etmiyoruz. Madenler; ormanlarımızı, bitki örtümüzü, içindeki canlılığı, sulama sularımızı, içme sularımızı tehdit ediyor. Krom madeni ağır bir madendir. Bu nedenle madenin çalışmasına karşıyız. Yaşam alanımızı yok eden bir çalışmaya karşı hepimiz birlikteyiz. Bölge halkı yaşam alanını savunmak için elinden geleni yapacaktır” diye konuştu.

Yangının aynı anda farklı noktalarda çıkması sabotaj ihtimalini güçlendirirken HDP Çevre Komisyonu Üyesi Bestami Çorapçı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından Hatay’ın; 5 ilçedeki 9 noktada maden arama ihalesi yapılacağını ve yangınların maden arama çalışmalarıyla ilişkili olabileceğini savundu.

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