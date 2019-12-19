Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Dairesi’nden edinilen bilgilere göre ülke genelinin yüksek basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor. Hava, açık ve az bulutlu geçecek.
Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 3 ile 4 derece üzerinde seyrederek sahil kesimlerinde ortalama sıcaklık 18 – 21 derece dolaylarında, orta kesimlerde ise 20 – 23 derece dolaylarında olacak..
Rüzgar, kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.
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