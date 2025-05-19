Meteoroloji Dairesi bölgenin Alçak Basınç Sistemi ile ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacağını duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, bu hafta hava parçalı ve az bulutlu olacağı belirtildi.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 29 – 32 derece, sahillerde ise 25 – 28 derece olacak.

Rüzgâr periyodun ilk günü Kuzey ve Doğu diğer günlerde ise Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette,