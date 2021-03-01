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Hava Sporları Federasyonu'nda Zeki Ziya yeniden başkan

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Zeki Ziya seçimden sonra yaptığı konuşmada pandemi sonrasında hayata geçirmeyi planladıkları projeleri olduğunu ve bu projelerin şu anda hazır olarak beklediğini söyledi. Genel kurul dilek ve temennilerin ardından son buldu. 
Hava Sporları Federasyonu'nda Zeki Ziya yeniden başkan

Hava Sporları Federasyonu olağan genel kurulunda başkanlığa yeniden Zeki Ziya getirildi. Geçtiğimiz gün Koronavirüs önlemleri çerçevesinde mesafe ve hijyen koşulları göz önünde bulundurularak üye kulüplerin katılımı ile gerçekleştirilen olağan genel kurulda başkanlık divanı oluşturuldu.

Divanın oluşumundan sonra 2020 yılında pandemi nedeniyle faaliyet olmamasından dolayı faaliyet raporu okunmadı. Mali rapor okunarak oybirliği ile onaylandıktan sonra başkanlık seçimine geçildi. Başkanlık için tek aday olan Zeki Ziya üye kulüplerden 3 yıllığına onay alarak başkanlığa devam etti.

Zeki Ziya seçimden sonra yaptığı konuşmada pandemi sonrasında hayata geçirmeyi planladıkları projeleri olduğunu ve bu projelerin şu anda hazır olarak beklediğini söyledi. Genel kurul dilek ve temennilerin ardından son buldu. 

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