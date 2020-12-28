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Hayatımızı tehlikeye koyarak çalışıyoruz bir de üstüne cezalandırılıyoruz

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Sağlık Bakanlığı'nın taşeron firmalar üzerinden istihdam edip hastanelerde çalıştırdığı sağlık görevlilerinden karantinaya girenlerin maaşları kesiliyor.
Hayatımızı tehlikeye koyarak çalışıyoruz bir de üstüne cezalandırılıyoruz

Sağlık Bakanlığı'nın taşeron firmalar üzerinden istihdam edip hastanelerde çalıştırdığı sağlık görevlilerinden karantinaya girenlerin maaşları kesiliyor.

Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ndeki pozitif vakalarla temaslı olduğu için karantinaya alınan sağlık göevlilerinin maaşlarında kesinti yapılacağı bağlı bulundukları şirketler tarafından kendilerine bildirildiği öğrenildi.

Kıbrıs Net Haber'e konuşan sağlık görevlileri, "covid-19 mücadelesinde gece gündüz hayatımızı tehlikeye koyarak çalışıyoruz. Yine işimizi devam ettirdiğimiz sırada temaslı olduğumuzdan dolayı cezalandırılıyoruz. Bu ceza sadece işçilere mi kesiliyor" diye isyan ettiler.

Karantinaya alındıkları için 2 hafta kadar işlerine devam edemeyen sağlık çalışanlarının ödemelerinde devlet mi kesinti yaptı? yoksa, devlet bu ödeneği taşeron firmelara ödedi de onlar mı kesintiye giriyor ?soruları yanıt bekliyor.

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