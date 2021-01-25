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Hayvan hırsızlarından biri karantinadan kaçtı!

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Düzova’da meydana gelen hayvan sirkati ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar tedbir amaçlı PCR testlerinin yapılarak tedbir amaçlı mahkemeye getirilmediler.
Hayvan hırsızlarından biri karantinadan kaçtı!

Düzova’da meydana gelen hayvan sirkati ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Eyüp Üzüm, Ahmet Yusuf Aygörmez, Hakan Yaşa Ömer Çelik dün zanlı Eyüp Üzüm’ün karantinadan firar etmesinin anlaşılması üzerine tedbir amaçlı PCR testlerinin yapılarak tedbir amaçlı mahkemeye getirilmediler.

Detay Özel-Evrim Kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Aydoğanlı olayla ilgili bulguları aktardı. Aydoğanlı 18 -19 Ocak 2021 tarihleri 19.00-08.00 saatleri arasında Düzova'da ağıllar bölgesinde zanlılar Eyüp Üzüm, Ahmet Yusuf Aygörmez, Hakan Yaşa ve Ömer Çelik’in Düzova’da sakin C.G’ye ait küçükbaş mandırasından yaşları 1 haftalık ve 1 buçuk aylık arasında kulak numarası olmayan 6 adet 3’ü erkek 3’ü dişi kahverengi ve beyaz renkli 2 tane siyah beyaz renkle erkek toplamda 8 adet melez kuzuları kullanımında bulunan ZRR 376 plakalı araca koymak sureti ile çaldıklarının söyledi. Polis konu şahısların 20 Ocak 2021 tarihinde tespit edilmiş olup derdest emri gereği tutuklandıklarını bahse konu araç ve kuzular emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Polis memuru Yücel Kuşçu yapılan soruşturma kapsamında zanlıların 18 – 19 Ocak 2021 tarihleri 19.00 - 11.00 saatleri arasında yine Düzova ağıllar bölgesinde Lekoşa’da sakin zanlılar Eyüp Üzüm, Ahmet Yusuf Aygörmez ve Hakan Yaşa’nın çiftçi M.G’nin küçükbaş mandırasından 10 günlük 1 adet beyaz ve 1 adet sadece kulakları siyah renk melez toplanda 2 tane kuzuyu kullanımında bulunan ZRR 376 plakalı araca koymak sureti ile çaldıklarının tespit edildiğini belirtti. Polis söz konusu kuzularında tespit edildiğini tespit edildikleri yerde 15 Ocak tarihinde poliste bulunan hırsızlık şikâyetine konu H.G’ye ait olan ağıldan çalınan 2 adet erkek cakka cinsi, beyaz, 15-20 kilogram olan iki aylık kulak numaraları meçhul kuzuların da tespit edilerek emare yapıldığını aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmada zanlı Eyüp Üzüm’ün karantina süresi dolmadan firar ettiğinin anlaşıldığını bu nedenle zanlı ile birlikte tutuklu bulunan zanlılar Ahmet Yusuf Aygörmez, Hakan Yaşa ve Ömer Çelik PCR testlerinin yapıldığını ve tedbir amaçlı izole edildiklerini söyledi. Polis test sonuçlarının beklendiğini belirterek zanlıların soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlıların 1 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlıların soruşturma maksatlı 1 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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