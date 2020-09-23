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Hazine-Sen'den Basın Açıklaması

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Ülkemizde yaşanan koronavirüs pandemisi nedeni ile son günlerde bakanlıklar arasında ortaya çıkan farklı rotasyon uygulamaları kamu çalışma ahengini bozmaktadır.
Hazine-Sen'den Basın Açıklaması

Ülkemizde yaşanan koronavirüs pandemisi nedeni ile son günlerde bakanlıklar arasında ortaya çıkan farklı rotasyon uygulamaları kamu çalışma ahengini bozmaktadır. Rotasyon çalışma usulü Başbakan Sayın Ersin TATAR’ın sözlü talimatları üzerine bakanlıkların inisiyatifine bırakılmıştır. İlgili bakanlıklar keyfi olarak rotasyona izin vermekte veya rotasyona gerek görmemektedirler.  Oysa yaşanmakta olan pandemi süreci tüm ülkede, tüm şehirlerde eşit şekilde yaşanmaktadır. Eğer ortada bir risk varsa bu herkes için aynı derecede tehlikelidir.

Kamu alanında yapılacak her türlü düzenleme sadece çalışanların değil aynı zamanda hizmet alan vatandaşların sağlığı açısından büyük önem arz etmektedir. İki hafta önce Maliye Bakanlığı ve Hazine ve Muhasebe Dairesi’nde ortaya çıkan pozitif vakalar işin ciddiyetini tüm açıklığıyla ortaya koymaktadır.

Birçok bakanlık ve dairelerde rotasyon usulünde çalışılmaya başlanırken Maliye Bakanlığı’na bağlı dairelerde rotasyon usulü çalışmaya geçilmemiştir. Bizler metrekareye düşen kişi başı sayısına göre kalabalık çalışma ortamlarında, vatandaşla iç içe her türlü bulaşma riskine karşı yeterli önlem alınmadan hizmet vermeye çalışmaktayız. İlerde yaşanması muhtemel bir bulaşma sonrasında tüm personel risk altında olacağından, ilgili dairelerde kamu hizmetlerinin tamamı ile durması sözkonusu olacaktır.

Sözlü talimat ile eşit riskler altında olunmasına rağmen, rotasyon usulü çalışan kamu görevlileri ile rotasyon usulü çalışmayan kamu görevlileri arasında eşitsizlik ve adaletsizlik yaratılmıştır. Bu adaletsizliği ortadan kaldırmak için, kalabalık çalışma ortamları eğer risk olarak değerlendiriliyorsa Başbakanlık tarafından rotasyon usulü çalışma ile ilgili genelge yayınlanmalı, tüm kamu görevlilerine eşit çalışma ortamı sağlanmalıdır veya ortada risk yoksa tüm kamu kurumları tam mesai esasına göre çalışmalıdır.

Bir kısım kamu görevlileri rotasyon usulü çalışırken, temaslı pozitif vakamız bulunmasına rağmen, mart ayından bugüne kesintisiz şekilde çalışmaya devam eden Maliye Bakanlığı’na bağlı dairelerde canla başla görev yapan bizlere üvey evlat muamelesi yapılmamalıdır.

HAZİNE-SEN olarak eğer rotasyon usulü çalışma ile ilgili bir genelge yayınlanmaz ve bizlere karşı haksızlık yapılmaya devam edilirse eylem dahil tüm yasal haklarımızı kullanmak zorunda kalacağımızı kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.

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