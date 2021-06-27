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Hazırlıklarda Son Aşamaya Gelindi! Artık Twitter da Para Kazandıracak.

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Sosyal medya platformları, kullanıcılarının uygulama üzerinden para kazanmasını sağlamak için adım atmaya devam ediyor.
Hazırlıklarda Son Aşamaya Gelindi! Artık Twitter da Para Kazandıracak.

Sosyal medya platformları, kullanıcılarının uygulama üzerinden para kazanmasını sağlamak için adım atmaya devam ediyor. Son olarak Twitter'dan, kullanıcıların para kazanmasını sağlamak için bir adım geldi. Twitter, Süper Takip ve biletli Spaces özelliğini denemek isteyenler için başvuruları açtı. Son aşama olan deneme çalışmalarının ardından, 2 özellikle de kullanıma açılacak.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, ticaret hayatı da sosyal mecraya kayıyor. Youtube ve Instagram'ın ticaret dünyasında yarattığı etkinin ardından sıklıkla kullanılan sosyal medya uygulamaları arasında yer alan Twitter da kullanıcılarının para kazanmasını sağlayacak 2 yeni özelliği hayata geçirecek.

DENEME BAŞVURULARI AÇILDI

Super Follows ve Ticketed Spaces adlı iki özellik üzerinde çalıştığı bilinen Twitter, bu iki özellik konusunda önemli bir adım atarak, deneme başvurularını açtı. İki özelliği denemek isteyenler arasından yapılacak seçim sonucunda, projelerin artı ve eksi noktalarını belirlenecek.

TARİFELENDİRMELER DE BELLİ OLDU

YouTube Katıl benzeri hizmet sağlayan Super Follows özelliği, kullanıcıların özel içerikleri için para ödemesi sağlayacak. Twitter, yeni özelliğinin 2.99, 4.99 ve 9.99 dolar ücretlendirmeye sahip olacağını açıkladı.

Twitter'ın Clubhouse benzeri özelliği olan Spaces, aktif edildiği günden beri yüz binlerce kişi tarafından kullanıldı. Kullanıcıların Spaces ile para kazanmasını isteyen şirket, Ticketed Spaces adını verdiği ücretli oda özelliğini tanıttı.

İLK OLARAK ABD'DE TEST EDİLECEK

Şirket, yeni özelliklerini ilk olarak ABD kullanıcılarıyla test edeceğini açıkladı. Dünya çapında testlerin ne zaman gerçekleştirileceği henüz bilinmiyor.

DETAYLI BİLGİLENDİRME YAPILDI

Diğer yandan Twitter tarafından, özelliklere ilişkin yapılan tanıtımda, şu ifadeler yer aldı:

- Kullanıcılar, Ticketed Spaces özelliği sayesinde kuracakları Spaces odası için 1 ile 999 dolar arasında ücret belirleyebilecek.

- Test grubuna dahil olmak isteyen kullanıcılar, mobil uygulama üzerinden para kazanma özelliğinin açık olup olmadığını kontrol edebilecek.

- Google ve Apple, test grubu katılımcılarının kazançlarından uygulama içi satın almalar için komisyon kesecek.

- Ayrıca Twitter, Super Follows ve Ticketed Spaces ile kazanılan paranın yüzde 3'ünü komisyon ücret olarak alacak..

- Bir kullanıcı her iki sistemde de toplam 50.000 dolar kazanırsa, Twitter kesintisini yüzde 3'ten yüzde 20'ye çıkaracak.

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