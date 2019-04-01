HDP Doğu ve Güneydoğu'da bazı belediyeleri kaybetti, birçok ilde kilit rol oynadı #secim2019

CHP'nin son birkaç yerel seçimde kazanamadığı ve HDP'nin de bu seçimde aday çıkarmadığı illerde CHP'nin adaylarının HDP seçmenin oylarıyla kazandığı görülüyor. Ankara, Ardahan ve Adana bu illerin başında geliyor. Buna karşın HDP, Doğu ve Güneydoğuda bazı

2014 seçimlerinde 11 il belediyesi kazanan HDP, bu seçimde 4 belediyeyi kaybetti.

2015'te çözüm sürecinin sona ermesinin ardından birçok HDP belediyesinde şehirde de çatışmalar yaşanmış, bunun üzerine "terörle ilişkili oldukları gerekçesiyle" Iğdır dışındaki tüm HDP'li il belediye başkanlarının yerine kayyum atandı.

Kayyum atanan belediyeleri geri kazanma iddiasıyla seçim kampanyası yürüten HDP, kayyum atanmadan önce çoğunu selefi olan partilerin yıllar boyunca yönettiği belediyelerden 5'ini kaybetti.

Tunceli ilinde Türkiye Komünist Partisi'nin adayı Fatih Mehmet Maçoğlu'na birinciliği kaptıran HDP, üç il belediyesini de AKP'ye karşı kaybetti.

Ağrı, Bitlis ve Şırnak'ta AKP kazandı

Ağrı'da AKP'li Cumhur İttifakı adayı Savcı Sayan, kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 55,88 ile yarışı önde bitirdi. HDP'nin adayı Abdurrahman Doğar ise yüzde 37,18 ile ikinci oldu.

2014'te Ağrı'da AKP ile BDP arasında kıran kırana bir mücadele yaşanmış, oyların yeniden sayımı talep edilmişti. 1 Haziran'da tekrarlanan seçimde ili yüzde 51 ile BDP almış, AKP yüzde 45 ile ikinci sırada yer almıştı. 2015 ve 2018'deki genel seçimlerde de HDP en fazla oyu almıştı.

Bitlis'te de kesin olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın AKP'li adayı Nesrullah Tanglay, yüzde 44,18 oyla birinci oldu. HDP'nin adayı Faruk İşlek, yüzde 33,3 oyla ikinci sırada yer aldı.

Bitlis'te üçüncü sıraya Saadet Partisi'nin adayı Yaşar Buhan, yüzde 18,33 oyla yerleşti.

Bitlis'te AKP, 2014'te yüzde 40,6'da kalarak ikinci olmuştu. 2014'teki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 51 oyla Erdoğan'ın birinci çıktığı Bitlis'te 24 Haziran 2018 seçimlerinde de AK Parti, yüzde 1'den daha a zbir oy farkıyla birinci partii olarak HDP'yi geçmişti.

Uzun yıllardır HDP'nin selefi olan partilerin belediye seçimlerini kazandığı Şırnak'ta da AKP'nin Cumhur İttifakı adayı Mehmet Yarka, kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 61,88 oyla birinci oldu.

HDP'nin adayı Hişyar Uysal yüzde 35'le ikinci sırada yer aldı.

Yarka: Benim yanımda olmayan aşiret kalmadı

Şırnak'a "dışarıdan birçok askeri birliğin ve devlet görevlisinin getirildiği, AKP'nin bu sayede kazandığı" iddialarını Yarka, BBC Türkçe'ye yorumladı:

"Hayır kesinlikle öyle bir şey yok. Burada HDP 24 Haziran'da kendi kullandığı 15 bin 750 oy o zaman aldı. Ben HDP'nin de en az 5 bin oyunu almışım burada. 24 Haziran'da genel seçimlerde merkezde aldıkları oyla şimdi ki oyu bir kıyaslayın o zaman her şey ortaya çıkacaktır zaten. Kendileri erimiş zaten.

"Şırnak'a dışarıdan askeri birlikler gelmiş olabilir. Burada terörle mücadele operasyonu yapılıyor. Dışarıda ikamet edenler gelmişler Şırnak'a yerleşmeye başlamışlar. Bugün 5730 tane bina yapılmış. Bunların hepsini çok kısa zamanda teslim edeceğiz. 130 gündür geziyorum. Benim yanımda olmayan aşiret kalmadı. Öyle bir birliktelik sağladık ki aradaki kırgınlıkları da önlemiş olduk."

Kars'ta HDP önde

2014'te MHP'nin kazandığı Kars'ta ise belediye başkanı Murtaza Karaçanta'nın, Şubat 2018'de partiden istifası istenmişti. Karaçanta, bağımsız belediye başkanı olarak görevine devam etti.

Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Çetin Nazik, yüzde 26,79 ile ikinci sırada yer aldı.

HDP Kars milletvekili Ayhan Bilgen ise yüzde 29,53 oyla yarışı önde bitirdi.

2014 seçimlerinde MHP'nin ardından CHP ve AKP gelmiş; BDP ise 4. sırada yer almıştı.

Iğdır'ı yeniden HDP aldı

HDP'li belediye başkanının görevinin sürdürdüğü tek il belediyesi olan Iğdır'da ise HDP yeniden kazandı.

HDP'nin adayı Yaşar Akkuş yüzde 50 oy alarak seçimi önde tamamladı.

Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre, MHP'li Cumhur İttifakı adayı İsa Yaşar Tezel, yüzde 46,68'le ikinci sırada yer aldı.

Iğdır'daki Kürt oyları çoğunlukla HDP'ye giderken, Azeriler MHP'yi tercih ediyor. Son yıllarda yapılan seçimlerde AKP çoğunlukla üçüncü sırada yerini almıştı. AKP ile MHP'nin ittifak yaptığı bu seçimde ise HDP yeniden birinci parti oldu.