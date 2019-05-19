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HDP’den flaş İmamoğlu açıklaması!

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HDP’den flaş İmamoğlu açıklaması!
HDP’den flaş İmamoğlu açıklaması!

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, yenilecek İstanbul seçimlerinde YSK eliyle yaratılan mağduriyete dikkat çekerek, “Bu mağduriyete karşı da yan yana geleceğiz. Bugün Sayın Ekrem İmamoğlu bu mağduriyetin hepimiz adına temsilcisidir. Bu mağduriyeti ortadan kaldırmak için bu duygudaşlıkla hareket edeceğiz” dedi. 

Sezai Temelli, iptal edilen İstanbul seçimlerine ilişkin gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına katıldı. İstanbul’daki toplantıda güncel gelişmelere de değinen Temelli, hdp“Tüm ülke tecrit altındadır. Şimdi bu tecridi kırma zamanıdır. Kararlı mücadelemizle, vazgeçmeyen irademizle tecride son vereceğiz” dedi.

“OTORİTER REJİME İZİN VERMEYECEĞİZ”

AKP-MHP blokunun bir otoriter rejimi ülkeye dayattığını anlatan Temelli, “Bunun karşısında güçlü bir direniş var, halklar var, Kürt halkı ve HDP var. Buna izin vermeyeceğiz” dedi.

31 Mart yerel seçimlerindeki stratejilerini hatırlatan Temelli, “31 Mart’a giderken Türkiye’nin siyaset kulvarını değiştirecek güçlü bir hamleyi gerçekleştirdik. Türkiye’nin bu iktidara mahkum olmadığını gösterdik. Türkiye’nin bir başka yolunun olduğunu, bir üçüncü yolunun olduğunu ortaya koyduk. Bu barış, demokrasi ve HDP’nin yoluydu” ifadelerini kullandı.
Kayyumların yönettiği belediyelere dikkat çeken Temelli, “Kayyum döneminde kentlerde yaptıkları yıkımlara, hırsızlığa, talana, şiddete ve zulme bakın. Aynı şeyi bu kente de yaptılar. İstanbul’a da yaptılar, tam 25 yıl boyunca bu zihniyetin bu kente neler yaptığını utanç abidelerine bakınca görebilirsiniz. Düşmanlaştırarak, kutuplaştırarak, Kürt düşmanlığı üzerinde bu talan düzenini sürdürmeye çalışanlara karşı HDP 23 Haziran’da en güçlü cevabı yine verecektir” dedi.

YSK kararıyla kanun hükmünde kararnameyle görevlerinden ihraç edildikleri için belediye seçimlerinde aday olanlara mazbatalarının verilmemesine tepki gösteren Temelli, “Bizim nezdimizde onlar belediye başkanıdır, onların yerine gidip oturanların bizim nezdimizde hiçbir karşılığı yoktur, onlar bu iktidarın atanmış kayyumlardır” diye konuştu.

’23 HAZİRAN SEÇİMLERİ DEMOKRASİ İTTİFAKI EN ÖNEMLİ ADIMDIR’

İstanbul’da yenilecek seçime değinen Temelli, “Nasıl 31 Mart’ta kayyumlarınızı süpürüp attıysak, 23 Haziran’da da bu zihniyetinizi İstanbul’dan süpürüp atacağız. Sandıklarımıza sahip çıkacağız, sandıklarımızın etrafında bu zihniyetimizi, gücümüzü ve örgütsel irademizi hayata geçireceğiz, örgütleneceğiz. 23 Haziran seçimleri büyük bir buluşmadır. Demokrasi ittifakı için atılabilecek en önemli adımdır” diye konuştu.

İttifak tartışmalarına ilişkin demokrasi ittifakı çağrısını bir kez daha yineleyen Temelli, “Kürtlerin ne yapacağını merak ediyorsan sadece seçimlere bakma, dön bak 40 yıldır ne yaptıklarına bak. Onca çıkartılacak ders varken bu dersleri çıkartamıyorsan sürükleneceğin yer acz çukurudur” ifadelerini kullandı.

‘İSTANBUL BİZİMDİR’

YSK eliyle iptal edilen ve yenilecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili konuşan Temelli şunları söyledi: “İstanbul’da seçimlere giderken bize soruyorlar HDP ne yapacak diye. Söyledik ne yapacağımız çok nettir. Bugün artık herkes kendi kendine şu soruyu sormalı: HDP ne yapacak değil, ben ne yapacağım? Bu tecridin sonlanması, bu otoriter rejimin son bulması için ben ne yapacağım? Bu adımı birlikte attığımızda o dayanışma ağlarını var ettiğimizde, gücümüzün ne denli büyük olduğuna tanıklık edeceğiz. Demokratik çözüm için toplumsal barış için bu adımı hep birlikte atacağız. YSK’nin yapmış olduğu şaibe ile hukuksuzluk ile YSK kendi meşruiyet zeminini yok etmiştir. Bu ülkeye yapılacak en büyük kötülüklerden birisi yapılmıştır. Bu mağduriyete karşı da yan yana geleceğiz. Bugün Sayın İmamoğlu bu mağduriyetin hepimiz adına temsilcisidir. Bu mağduriyeti ortadan kaldırmak için bu duygudaşlıkla hareket edeceğiz. Bizim derdimiz sadece oy ve sandık değildir. O yüzden bir kez daha söylüyorum, bizim oyumuzu merak edenler 23 Haziran günü sandığa iyi baksınlar, o sandıktan barış çıkacak, demokrasi çıkacak, yine HDP çıkacak. 31 Mart’ta söylediğimizi bir kez daha söylüyoruz. İstanbul Ya Me Ye.”

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