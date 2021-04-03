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HDP:Gergerlioğlu hastaneden kaçırıldı, nereye götürüldüğünü bilmiyoruz!

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Hakkında verilen hapis cezasının onanmasının ardından milletvekilliği düşürülen ve bu akşam cezaevine gönderilmek için gözaltına alınan HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu, kalp ve göğüs ağrısından doları anjiyo oldu.
HDP:Gergerlioğlu hastaneden kaçırıldı, nereye götürüldüğünü bilmiyoruz!

HDP tarafından hastane önünde yapılan açıklamada, “Hiç kimse bizimle vekilimizin sağlık durumu nedir bilgisini vermedi. Götürecekler diye bilgi geldi. Araç getirildi ve sanki çıkarılacakmış gibi bir senaryo çizildi ama gerçekten korsanvari bir şekilde milletvekilimiz hastaneden kaçırıldı. Şuanda nereye götürüldüğünü bilmiyoruz” ifadelerine yer verildi.

Hakkında verilen hapis cezasının onanmasının ardından milletvekilliği düşürülen ve bu akşam cezaevine gönderilmek için gözaltına alınan HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu, kalp ve göğüs ağrısından doları anjiyo oldu. Babasının bugün tansiyonu yüksek olduğu sebebiyle yoğun bakımda kalacağını duyuran Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun oğlu Salih Gergerlioğlu, ilerleyen saatlerde sosyal medya hesabından, “Babamı hastaneden adeta bir mizansen uygulayarak kaçırdılar” paylaşımında bulundu.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Gergerlioğlu’nun sosyal medyadan yaptığı bir haber paylaşımı nedeniyle “terör örgütü propagandası” suçlamasıyla 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasını öngören yerel mahkeme kararını 19 Şubat’ta onamıştı. Yargıtay’ın onama kararı, geçen hafta perşembe günü Meclis’e ulaşmıştı. Yargı kararının Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda 17 Mart’ta okunmasıyla Gergerlioğlu’nun milletvekilliği düşürülmüştü. HDP’li Gergerlioğlu, dün gece evinden polis zoruyla alınmıştı. Gözaltına alınırken Gergerlioğlu’nun ayakkabılarını dahi giymesine izin verilmediği görüntüler kamuoyuna yansımıştı.

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