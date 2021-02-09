Hekim Örgütleri'nden Sağlık Bakanlığı'na tepkip

4 Hekim Örgütü ortak bir açıklama yayınladı:

Hekim örgütlerimiz toplum sağlığını koruma görevinin bilinciyle ülkemizde ilk vaka saptanmadan başladığı uyarı, bilgilendirme ve önerilerine aralıksız olarak devam etmiştir.

Salgınla mücadelenin temel koşullarının şeffaflık ve bilimsel ilkeler doğrultusunda belirlenmiş politikalar olduğu tarafımızca defalarca dile getirilmiştir. Yine pandeminin yönetiminde başarı sağlanabilmesi için salgınla bütünlüklü mücadele ve sağlık çalışanlarının karar mekanizmalarında rol almasının önemi sıklıkla vurgulanmasına rağmen, Sağlık Bakanlığı bu çağrılara kulak tıkamıştır.

Bu pandeminin tüm dünyada bitmeden ülkemizde de bitmeyeceği; ileriki dönemlere hazırlıkların hız kesmeden yapılması; başta hekim-hemşire olmak üzere yeterli sayıda sağlık çalışanı istihdamının yapılması; Covid-19 dışı hastaların birinci dalgadaki gibi olumsuz etkilenmesine izin verilmeden ayrı ekiplerin oluşturulması gerekliliği çeşitli kereler vurgulanmıştır.

Oysaki Sağlık Bakanı Sayın Ali Pilli ve bürokratları artan vakalar karşısında kapsamlı çözümlerden ve organizasyondan uzak, sadece günübirlik çözümlerle sorunları ötelemeye devam etmektedir.

Pandemi, sağlığı tehdit etmekle kalmayıp yaşamın tüm alanlarını tehdit etmesine karşın Sağlık Bakanlığı tarafından gerekli koordinasyonun sağlanması ve birlikte hareket edilmesi için gerekli adımlar atılmamıştır. Bugün ülkemizin içinde bulunduğu sosyoekonomik kaosun sorumlusu sağlık çalışanları ve ilgili diğer sektörlerle iş birliği yapıp ortak adımlarla ilerlemek yerine tek başına davranmayı alışkanlık haline getiren Sağlık Bakanı’dır.

Hastane kapasitesiyle ilgili yeterli düzenlemeler yapılmadığı için Covid-19 pozitif hastalarla temaslılar mevcut sistemde toplam 6 pandemi otelinde bir arada tutulmaktadır. Vaka sayısı arttıkça özellikle pandemi otellerindeki hastalarımız sağlık hizmetine erişimde ciddi sıkıntılar yaşamaktadır.

Bu konuyu aylardır defalarca dile getirmemize rağmen, Sağlık Bakanlığı maalesef organizasyonu sağlayamamıştır. Sonuç olarak artan vaka ve temaslı sayısına karşın zaten yetersiz olan insan iş gücü kaynaklarımız, gereksiz şekilde ayrı ayrı merkezlere dağıtılarak daha da yetersiz hale getirilmekte; sağlık hizmetlerinin niteliği düşürülüp hastalar riske atılmaktadır.

Sağlık Bakanlığı tarafından aylar öncesinden yapılması gereken planlama ve organizasyonun yapılmaması nedeniyle, toplumumuzun sağlığının daha fazla riske atılmasını önlemek için örgütlerimiz, hekimlerin çalışma organizasyonunu düzenlemiştir.

Bir kez daha Sağlık Bakanlığı’nı uyarıyoruz:

Covid-19 pozitif hastalar ve temaslılar aynı binalarda karma olarak yatırılmamalıdır.

Pandeminin başlangıcından bu yana tüm ülkelerin ikinci dalgaya hazırlanmak için kullandığı bir yıla yakın zaman heba edilerek sağlık kapasitemiz ihtiyaca uygun hale getirilemediği için, günümüzde hızla artan Covid-19 hastalarımız hastanelerimizde takip edilememektedir. Bu sebeple oluşturulan hastane dışı tedavi merkezlerinin (Covid -19 pozitif pandemi otelleri) gerekli donanımlara kavuşturulup nitelikli hasta takip ve tedavisi yapılabilecek şartların oluşturulması elzemdir.

Hekimler olarak pandemiyle mücadelenin, Covid-19 dışı hastaların tedavilerinde aksaklık yaşanmadan sürdürülmesi için şimdiye kadar olduğu gibi önümüzdeki süreçte de her türlü katkıyı yapmaya ve hizmete devam edeceğiz. Ancak idarenin hasta güvenliğini gözetmeden yapacağı, bilimsellikten uzak, keyfi uygulamalara da karşı duracağımızı kamuoyuna duyururuz.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası

Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası